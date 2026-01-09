Ενοχλήθηκε, λέει, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της προχτές αγνόησε τους Τουρκοκύπριους. Διάβασε την ομιλία της, είπε, και «δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή που να αναφέρει τους Τουρκοκύπριους».

Όμως, οι Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και οι Ελληνοκύπριοι. Γιατί θα έπρεπε να τους αναφέρει χωριστά; Επειδή είναι πιο καλοί Ευρωπαίοι από τους Ελληνοκύπριους; Θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος, διότι αυτό που όφειλε να αναφέρει πραγματικά και δεν είπε λέξη, η Πρόεδρος της Κομισιόν, είναι ότι η μισή Κύπρος είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας.

Μίλησε μόνο για την «υπόσχεση της επανένωσης που αναμένει να εκπληρωθεί», και ότι λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης. Αλλά δεν είπε τίποτα για τους λόγους της διαίρεσης. Αντί να κρύψει ο Ερχιουρμάν θέλει να βγει κι από πάνω. «Υπάρχει ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και των Τουρκοκυπρίων», λέει. Η ανάγκη που υπάρχει είναι να αποφασίσουν οι Τουρκοκύπριοι, οι ηγέτες τους ιδίως, αν θέλουν να είναι Ευρωπαίοι ή τσογλάνια της Άγκυρας. Και τα δύο δεν γίνεται.

Τι άλλο τον ενόχλησε; Ότι περιέγραψε η φον ντερ Λάιεν ότι «οι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο στη σκιά των βυζαντινών εκκλησιών. Σαν το μόνο πράγμα στην ιστορία αυτού του νησιού να ήταν το Βυζάντιο!». Ε, τι άλλο υπάρχει στην ιστορία αγά μου; Οι μιναρέδες που κτίστηκαν πάνω στα θεμέλια βυζαντινών εκκλησιών; Η Σαλαμίνα, οι Σόλοι, ο Απόστολος Ανδρέας, ο Απόστολος Βαρνάβας; Η μεσαιωνική Αμμόχωστος; Το κάστρο της ελληνικής Κερύνειας; Το Βουφαβέντο; Ο Άγιος Ιλαρίωνας; Το αββαείο του Μπέλαπαϊς; Η Αχαιών Ακτή;

Αυτό που όφειλε να πει, λοιπόν, η Πρόεδρος της Κομισιόν, είναι η πραγματικότητα: Ότι όλα αυτά και εκατοντάδες άλλα είναι κλεμμένα, βεβηλωμένα και κατεχόμενα από την Τουρκία. Και τα λυμαίνονται μαζί με την Τουρκία οι Ευρωπαίοι πολίτες Τουρκοκύπριοι. Αλλά δεν είπε λέξη. Κι αντί να έχουμε εμείς παράπονο έχει ο Ερχιουρμάν! Σιχτήρ, να πει κανένας και νάναι όλο δικό τους!

>>>>>>>>>>>>>>>

Ο έκπτωτος και αυτοί που τον στήριξαν

Όταν ο μητροπολίτης Πάφου δεν δέχεται να μεταφερθεί από το Βατικανό στην Πάφο η τίμια κάρα του Αποστόλου Παύλου, διότι θεωρεί ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Όταν στέλνει εγκυκλίους και καλεί τους πιστούς να μην τρώνε ό,τι τους προσφέρουν άνθρωποι που δεν είναι του Θεού, γιατί συνήθως αυτοί που ασχολούνται με δαιμονικά πράγματα βάζουν μέσα στο φαγητό ή στο ποτό μας για να μας μολύνουν. Κι αν δέχτηκαν από αυτούς οτιδήποτε να το μεταφέρουν στον πνευματικό τους να το διαβάσει για να διώξει τους δαιμόνους. Όταν αρνείται να τελέσει μεικτό γάμο διότι ο γαμπρός είναι Καθολικός. Όταν χειροτονεί ιερέα που είναι μέλος των αποτειχισμένων. Μαζί με πολλά άλλα. Πρόκειται για σκοταδισμό. Ταλιπανισμό. Τα έκανε αυτά ο εν αργία πλέον Τυχικός. Τον οποίο οδήγησε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δηλώνοντας ότι «η Εκκλησία της Κύπρου έχει ένα ήθος και πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν είναι καιρός να επιστρέφουμε σε εποχές σκοταδισμού».

Ήθελα νάξερα, αν ο έκπτωτος μητροπολίτης οδηγεί την Εκκλησία σε εποχές σκοταδισμού, όσοι χθες στην Ιερά Σύνοδο ψήφισαν εναντίον της απόφασης να τεθεί σε αργία, δηλαδή όσοι τον υποστήριξαν, πού οδηγούν την Εκκλησία; Είναι ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, οι Επίσκοποι Λήδρας Επιφάνιος, Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Λήδρας και Νεαπόλεως Πορφύριος, και ο Μητρόπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.

Του έδωσαν ευκαιρία να παραμείνει Επίσκοπος. Αρνήθηκε. Του έδωσαν ευκαιρία να ακούσει και τη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ήταν εναντίον του. Τώρα τους απειλεί ότι θα πάει και στα πολιτικά δικαστήρια. Μέχρι και το ΕΔΑΔ. Τι θέλουν να πουν οι πέντε που τον στήριξαν στην Σύνοδο; Ότι δεν είναι ειδικά ο Τυχικός το πρόβλημα, αλλά ότι έχουμε πολλούς πλέον ομοίους του στην ιεραρχία;