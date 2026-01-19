ΔΕΚΑ χρόνια συζητείται στο κοινοβούλιο το θέμα της βουλευτικής ασυλίας. Από το 2016 και εντεύθεν- κατά καιρούς και σε διαφορετική βάση- συζητείται το θέμα αυτό, χωρίς κατάληξη. Όπως είναι γνωστό, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών επανήλθε το ζήτημα τούτο, σε μια προσπάθεια να βρεθεί, επιτέλους, «χρυσή τομή».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η βουλευτική ασυλία δεν μπορεί να ισχύει κατά απόλυτο τρόπο. Το ακαταδίωκτο των βουλευτών πρέπει να περιορίζεται μόνο σε όλα όσα αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο.

Η «ΧΡΥΣΗ τομή», όπως συναφώς αναφέρθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αφορά το προφανές. Να μην διώκονται βουλευτές για το έργο τους, αλλά και να μη μένουν ατιμώρητα αδικήματα, που δεν σχετίζονται με την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων. Μπορεί ένας βουλευτής να παραβιάζει, για παράδειγμα, τον κώδικα οδικής συμπεριφοράς και να κρύβεται πίσω από την ασυλία; Όχι ασφαλώς.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και χρειάζεται προσοχή καθώς πρέπει να αποφευχθούν ρυθμίσεις που θα επηρεάζουν το κοινοβουλευτικό έργο. Αυτό προφανώς και δεν το θέλει κανένας. Όπως ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός που να διαχωρίζει τα αδικήματα, για τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασυλία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παρέμβασης στο κοινοβουλευτικό έργο, από εκείνα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό και για τα οποία θα μπορεί να προχωρεί η δίωξη χωρίς προηγούμενη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ΣΥΝΕΠΩΣ, θα πρέπει να διαχωρίζονται οι ενέργειες του βουλευτή, που γίνονται στο πεδίο του κοινοβουλευτικού του έργου, από εκείνες, που συνδέονται με το κοινό ποινικό δίκαιο. Δεν μπορεί να παραβιάζει τους νόμους ένα μέλος του κοινοβουλίου και να χρειάζεται να εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο άδεια για να δικαστεί. Τέτοιες διαδικασίες είναι παρωχημένες. Και σε μεγάλο βαθμό επικροτούν το ανεξέλικτο.

ΑΠΟ τα όσα παρακολουθούμε, η συζήτηση επί του θέματος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Υπάρχουν διαφωνίες και τούτο προκαλεί καθυστέρηση καθώς θα πρέπει να συνεχισθούν οι συζητήσεις ενώ θα παρουσιασθεί και μελέτη της Βουλής για το τι ισχύει σε άλλες χώρες.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αναφέρουμε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν διάθεση να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και να βρεθεί λύση.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι πριν τις επικείμενες εκλογές, του ερχόμενου Μαΐου, θα υπάρξει διέξοδος και θα υιοθετηθούν νέες ρυθμίσεις στη νομοθεσία για το θέμα της βουλευτικής ασυλίας.