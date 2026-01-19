Ανάρτηση της Ημέρας, από τον μοναδικό Πίερς Μόργκαν, 60, διάσημο Βρετανό τηλεοπτικό πρόσωπο. Στις συνεντεύξεις του δεν χαρίζεται ποτέ σε κανέναν. Αγενής δεν είναι, αλλά δεν αφήνει κανέναν να υπεκφεύγει. Η κλασική ατάκα του, «ευχαριστώ πολύ, τα είπατε ωραία, αλλά δεν απαντήσατε καθόλου στην ερώτησή μου». Τα μικρά κειμενάκια του στο Χ, πρώην Twitter, έχουν το ίδιο καυτερό και ειρωνικό χιούμορ. Να ένα ωραίο δείγμα με αφορμή την λαιμαργία του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία:

«Η Βρετανία θα έπρεπε να επαναγοράσει την Αμερική. Άλλωστε, κάποτε ήταν δική μας και θα ενίσχυε την ασφάλειά μας στον Βόρειο Ατλαντικό. Αν δεν μας το πουλήσετε, Πρόεδρε Τραμπ, θα επιβάλουμε δασμούς στις ΗΠΑ και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σας αντιστέκεται σε αυτή την πολύ καλή συμφωνία. Δίκαιο;»

Εννοείται ότι, μετά από αυτό, του την έπεσε η … μισή Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, η «πολιτοφυλακή” του Ντόναλντ. Ιδού μερικά δείγματα:

«Δεν είμαι μαθημαγικός (σσ: όπως το βλέπετε Mathemagician), αλλά δεδομένων των πενιχρών 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι των 31 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του δικού μας —για να μην αναφέρουμε ότι σας ξεπερνάμε κατά πολύ στην τεχνολογία, τα όπλα και τη βιομηχανική παραγωγή—νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα το καταλάβαιναν καν. Χωρίς τις ΗΠΑ και τους πόρους που ελέγχουμε άμεσα και έμμεσα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε τελειώσει.

Αν μπορούσες να είσαι καλό παιδί τώρα και να μας τυλίξεις τη Γροιλανδία σε συσκευασία δώρου, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Μην ξεχάσεις και τον φιόγκο!

Πες και στους άλλους υπηκόους της Ευρώπης και ένα γειά από εμάς.

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον σας στέλνει τους χαιρετισμούς του.»

Τάδε έφη ο Gary Melton, που δηλώνει: «Πράσινο-Μπερές», Πολεμιστής (Warrior), Εκπαιδευτής, Πατριώτης, Πολιτικός Απόγονος, Καπιταλιστής και Smart Ass, δηλαδή Εξυπνάκιας.

ΥΓ: Στην Ελλάδα, Εξυπνάκια, έχουμε μία μόνο λέξη που περιγράφει όλα αυτά που λες ότι είσαι. Αρχίζει από Μα… και τελειώνει σε Ας.

Στον καταιγισμό κατά του Μόργκαν συμμετέχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Όπως ένας Rishi Bagree, από την Ινδία, που αυτοπεριγράφεται ως «Ένας συνεπείς πολίτης που πληρώνει όλους τους φόρους του», και λέει:

«Εσείς δεν είστε πια ούτε καν οι κάτοχοι της Αγγλίας. Οι Πακιστανοί είναι!»

Στο Χ του Ίλον Μασκ, βρήκα χθες και μια ανάρτηση από το Ίδρυμα Νόμπελ, για την εξυπνάδα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, 59, πολιτικός, ακτιβίστρια και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στις κυβερνήσεις των Ούγκο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο. Της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης το 2025. Παρέδωσε το μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το 2026:

«Μία από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Νόμπελ είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των Βραβείων Νόμπελ και της διαχείρισής τους. Το Ίδρυμα τηρεί κατά γράμμα όσα αναφέρονται στη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ και τους όρους της. Ορίζει ότι τα βραβεία θα απονέμονται σε εκείνους που «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και καθορίζει ποιος έχει το δικαίωμα να απονείμει κάθε αντίστοιχο βραβείο. Επομένως, ένα βραβείο δεν μπορεί, ούτε συμβολικά, να μεταβιβαστεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω.»

ΥΓ εμού: Ιδίως εάν «ο περαιτέρω και μη παρέκει», είναι ο Τραμπ! Που στην φωτό καμαρώνει με το Νόμπελ της υποτελούς!…