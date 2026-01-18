Ατύχημα για τον Πιρς Μόργκαν, έσπασε το ισχίο του: «Έπεσα σαν σακί με πατάτες»

Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο, το οποίο του προκάλεσε κάταγμα στο ισχίο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μέσω Instagram, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες: μία από το νοσοκομειακό κρεβάτι και μία ακτινογραφία που απεικονίζει το σπασμένο ισχίο του. Όπως εξήγησε, σκόνταψε σε ένα μικρό σκαλοπάτι μέσα σε εστιατόριο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση ήταν τόσο σοβαρή ώστε οι γιατροί έκριναν αναγκαία την πλήρη αντικατάσταση ισχίου. Η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ του έχει συσταθεί να αποφύγει τα μεγάλα ταξίδια για τουλάχιστον 12 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο Πιρς Μόργκαν εμφανίστηκε με καλή διάθεση, αστειευόμενος μάλιστα στο τέλος της ανάρτησής του ότι για το ατύχημα «φταίει» ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιγράφοντας την πτώση του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έπεσε σαν σακί με πατάτες», καθώς υποτίμησε το ύψος ενός μικρού σκαλοπατιού.

protothema.gr