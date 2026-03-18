Η τηλεθέαση της 98ης τελετής των Όσκαρ διαμορφώθηκε φέτος στα 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Η τελετή των Όσκαρ, που μεταδόθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου από το ABC και το Hulu, κατέγραψε πτώση περίπου 9% σε σχέση με πέρσι, όταν η τηλεθέαση είχε ανέλθει στα 19,69 εκατομμύρια.

Το ποσοστό στους ενήλικες 18-49 ετών ήταν 3,92, δηλαδή περίπου 5,34 εκατομμύρια άτομα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, σημειώνοντας μείωση 14% συγκριτικά με πέρσι. Παρά την πτώση, η βραδιά διατήρησε τη θέση της ως η πιο προβεβλημένη prime-time τηλεοπτική μετάδοση ψυχαγωγίας της σεζόν. Επιπλέον, η δραστηριότητα στα social media αυξήθηκε κατά 42%, με περισσότερες από 181 εκατομμύρια εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της τελετής, σύμφωνα με τα Social Content Ratings του Talkwalker.

Στη βραδιά κυριάρχησαν οι ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners», με την πρώτη να κερδίζει έξι Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, και τη δεύτερη να παίρνει τέσσερα, μεταξύ των οποίων βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο για τον Ράιαν Κούγκλερ. Τη βραδιά παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κόναν Ο’Μπράιεν.

Η μετάδοση ακολούθησε την πτωτική τάση και άλλων μεγάλων φετινών τελετών, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα Grammy, αν και με λίγο μεγαλύτερη πτώση. Τεχνικά προβλήματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ κάποιες ομιλίες κόπηκαν πρόωρα. Παρά τις δυσκολίες, ξεχώρισαν οι συγκινητικές ομιλίες των νικητών, η μουσική από τις υποψήφιες ταινίες και οι χιουμοριστικές εισαγωγές και το κλείσιμο της βραδιάς από τον Ο’Μπράιεν.

Η μετάδοση της τελετής ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς διεξαγόταν ο ημιτελικός του World Baseball Classic μεταξύ ΗΠΑ και Δομινικανής Δημοκρατίας, με τηλεθέαση 7,37 εκατομμύρια, η μεγαλύτερη για τον θεσμό στις ΗΠΑ.

