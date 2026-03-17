Σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντοπίστηκε στο Παγκράτι! Ο 21χρονος Ουίλιαμ Εζέτζα, φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκτός από πολύ καλός παίκτης του μπάσκετ εμφανισιακά μοιάζει πολύ στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο ίδιος δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά, ωστόσο ο Greek Freak τον ακολουθεί στο Instagram.

«Με σταματάνε για φωτογραφίες»

Ο 21χρονος δήλωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι τον μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.