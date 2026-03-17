Σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντοπίστηκε στο Παγκράτι! Ο 21χρονος Ουίλιαμ Εζέτζα, φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκτός από πολύ καλός παίκτης του μπάσκετ εμφανισιακά μοιάζει πολύ στον Έλληνα σούπερ σταρ.
Ο ίδιος δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά, ωστόσο ο Greek Freak τον ακολουθεί στο Instagram.
«Με σταματάνε για φωτογραφίες»
Ο 21χρονος δήλωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι τον μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
«Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όποτε με βλέπουν στο μετρό με σταματάνε. Διέσχιζα τον δρόμο στο Σύνταγμα και τρέχει ένα αγόρι από πίσω μου και με τραβάει και μου λέει “Γιάννη να βγάλουμε μία φωτογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.