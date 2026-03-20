«Είναι πολύ σπουδαίο να αποφασίζει ένας άνθρωπος που έχει κάνει τέτοια πορεία πότε θα βάλει ”άνω τελεία” ή θα κλείσει όλα τα ”φώτα”. Αυτό είναι επιτυχία και αισθάνεται κανείς επιτυχημένος». Κάπως έτσι περιέγραφε η Ελένη Μενεγάκη την απόφαση του Ζαν Πολ Γκοτιέ να αποχωρήσει από τον χώρο της μόδας. Πολλοί τότε έσπευσαν να αναγνωρίσουν στα λόγια της τις δικές της προθέσεις… Τις οποίες επιβεβαίωσε στους συνεργάτες της τον Απρίλιο του 2024, λέγοντάς τους πως δεν θα συνεχιστεί η εκπομπή της στο Mega, οπότε και θα έπρεπε να αναζητήσουν την επόμενη επαγγελματική στέγη τους.

Εκτοτε η Ελένη κινείται κόντρα στους νόμους της αγοράς. Πώς; Μα «πουλώντας» τρελά δίχως να βρίσκεται στην βιτρίνα. Κάθε σεζόν τα σενάρια επιστροφής της οργιάζουν. Ολοι κάπου άκουσαν, κάπου την είδαν να συντρώγει με στελέχη, κάτι ένιωσαν, κάποιος κάτι «σφύριξε». Εκείνη τηρώντας τον νόμο της σιωπής που η ίδια εφήρμοσε παραδειγματικά σε όλη την διαδρομή της, δεν ασχολείται, δεν απαντά και δεν επιβεβαιώνει. Λογικά απολαμβάνει. Την μαγική εκείνη δύναμη που τροφοδοτεί εν τη απουσία της τις μηχανές της παραγωγής δημοσιευμάτων που αναζητούν λίγη από την λάμψη που σκόρπιζε στο παρελθόν. Μία φωτογραφία της στο εξώφυλλο, ένα πλάνο της στην τηλεόραση ακόμη μαγνητίζει. Ισως είναι η διαδικασία της νοσταλγίας που λειτουργεί παρηγορητικά σε μία τηλεόραση που πλέον έχασε τον ρομαντισμό της βυθιζόμενη σε ένα γιαλαντζί infotainment που χρησιμοποιεί ειδεχθή εγκλήματα για να πουλήσει «σοκ» αλλά όχι δέος.

Η μοναδική φορά που παρενέβη ήταν αυτή πριν από μερικές ημέρες, όπου μέσα από ένα στόρι έβαλε φρένο σε διαδικτυακές και τηλεοπτικές ανοησίες, που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο και έφτασαν σε ακραία σημεία σχολιασμού και αναπαραγωγής. Στο παρελθόν δύο ακόμη φορές η Ελένη επέλεξε τον δρόμο της δημόσιας παρέμβασης. Η μία αφορούσε την προστασία των παιδιών της από την δημοσιοποίηση φωτογραφιών και η άλλη την διάψευση για διεκδίκηση ακινήτου μέσα από πλειστηριασμό. Θέματα προσωπικής ζωής και προσωπικής ηθικής.

Φυσικά ακόμη και ο τρόπος που επέλεξε να βάλει φρένο στην αναπαραγωγή του ψεύδους δεν ήταν αυτός που πολλοί φαιδροί μαϊντανοί του lifestyle θα επέλεγαν μέσω φωτογραφιών και τρυφερών ενσταντανέ. Η προσωπική ζωή της δεν είναι αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού και αυτό γίνεται σαφές στην προστακτική και όχι στην ευκτική. Κανένα περιθώριο για κουτσομπολιό πάνω στις οικογενειακές βάσεις.

Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική επιστροφή της, όλα δείχνουν ότι άμεσα δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Η ίδια δήλωσε στην τελευταία εκπομπή της, το 2024, πως το λαμπάκι του καθημερινού έσβησε. Ποτέ δεν δέχθηκε να κάνει κάτι διαφορετικό και ίσως θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να επιστρέψει με κάτι κόντρα στην συνήθεια. Ο Σεπτέμβριος είναι ακόμη πολύ μακριά. Η Ελένη απολαμβάνει την ζωή της και χαμογελά στις κάμερες που την καταδιώκουν προκειμένου να πάρουν μία απάντηση, ένα υπονοούμενο, ένα σχόλιο. Μάταια. Δύσκολα θα κάνει ό,τι δεν έκανε ποτέ… Αλλωστε όταν αποχωρούσε το έκανε με…. δόξα και τιμή και τις τρεις φορές που χρειάστηκε.

Η ιστορία τριών μεγάλων αποχωρήσεων

Πολλοί έχουν διατυπώσει ενστάσεις όλη αυτή την τριακονταετία όπου η Μενεγάκη από το 1991 ως παρουσιάστρια στο MEGA και την εκπομπή «Κοκτέιλ», τις τηλεοπτικές σειρές «Αχ Ελένη» και «Τα Μπακούρια» την «Mega Banca, το «Πάτερ ημών», τον «Πρωινό καφέ», τον «Καφέ με την Ελένη» και την «Ελένη», διαγράφει μία ιλιγγιώδη πορεία στην κορυφή. Οι πιο σκληρές κριτικές γράφτηκαν από την Πόπη Διαμαντάκου, τον Κοσμά Βίδο και την υπογράφουσα. Ενστάσεις ως προς το τηλεοπτικό περιεχόμενο, το σενάριο που ήθελε την τηλεόραση ως επίγειο παράδεισο και την ψευδαίσθηση της ξανθιάς παρουσιάστριας που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες. Υπήρχαν ισχυρά επιχειρήματα στα κείμενα, υπήρχε φυσικά και ισχυρός αντίλογος. Κουβέντα να γίνεται.

Η Ελένη Μενεγάκη απτόητη συνέχισε να αγνοεί τις κριτικές και τα δημοσιεύματα και να κάνει μεγάλη καριέρα στον ΑΝΤ1, τον Alpha και τέλος το Mega. Από τον ANT1 θα φύγει το 2005 αποχαιρετώντας μέσα σε πέντε λεπτά: «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ στην τηλεόραση. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουμε στην τηλεόραση και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μου τους συνεργάτες, αυτούς που ξέρετε που φαίνονται και αυτούς που δεν ξέρετε γιατί δεν φαίνονται. Είναι το ίδιο αστεράκια και οι μπροστά και οι άλλοι που δεν φαίνονται. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο!».

Από τον Αlpha θα χρειαστεί 210 λεπτά για να αποχωρήσει το 2020. Γέμισε το πλατό της με δεκάδες συνεργάτες, με στιγμιότυπα από την δεκαπεντάχρονη πορεία της στον Alpha, με την οικογένειά της και με όλα όσα εκείνη επέλεξε να την συντροφεύουν την στιγμή που αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της. «Έναν έναν όλους σας αληθινά, χωρίς ψέματα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω τα μάτια μου να σας είπαν πολλά σήμερα, πιο πολλά απ’ όσα η φωνή μου. Θα σας ψάχνω και θα με ψάχνετε αλλά να θυμάστε κάτι: Η ζωή συνεχίζεται και είναι όλη εκπλήξεις, γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος μου κάποτε ”Ελενίτσα μου, όταν η ζωή πάψει να σε εκπλήσσει είναι θάνατος”. Καλή συνέχεια παιδιά. Εις το επανιδείν… Όποτε και αν… Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διαδρομή και όχι το φινάλε. Καλό καλοκαίρι! Το έργο αυτό που λέγεται “Ελένη’’ το έφτασα μέχρι εκεί που ήθελα και όπως το ήθελα μέχρι το τέλος. Δεν είχα καταφέρει να σκεφτώ πώς εγώ θα ήμουν σε αυτό το τέλος… Ποτέ δεν είχα σκεφτεί τι ήθελα να σας πω. Ποτέ δεν είχα χαρτιά μπροστά μου, είναι αυτά που έχει μέσα η ψυχή μου. Αν κάτι θέλω να θυμάστε από όλα τα χρόνια που κάναμε παρέα, είναι ότι όλα αυτά ήταν αληθινά… Αυτή τη διαδρομή την ευχαριστήθηκα μέσα από την ψυχή μου. Την ιστορία την έγραψαν οι άνθρωποι και την γράφουμε παρέα. Εγώ έφτασα μέχρι εδώ γιατί οι παρέες μου ήταν καταπληκτικές. Δεν έχω συγκίνηση επειδή έκλεισε ένας κύκλος στον ALPHA, είναι κάτι που με συγκινεί αλλά αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή μου για πρώτη φορά». Τότε η Ελένη άφηνε τα πρώτα στοιχεία για το μέλλον της. «Μου είπατε να σας λέω αλήθεια αλλά κάθε φορά κρατάω κάτι για μένα. Αν κάτι μπορώ να σας πω είναι, ότι δεν ξέρω το μετά… Και να γυρίσω και να μην γυρίσω δεν έχει αξία. Θα έχω αλλάξει εγώ, αλλάζω όπως αλλάζετε εσείς. Το πώς θα με βρει το μετά, δεν έχει αξία».

Λίγους μήνες μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τον Alpha και να μείνει για ένα διάστημα εκτός πλατό, η παρουσιάστρια μετά από πολλές συζητήσεις και διεργασίες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Mega, το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2021. Μία ανακοίνωση λιτή, η οποία όσο κι αν ήταν αναμενόμενη έσκασε σαν βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Οι χρονιές που ακολουθούν θα βρουν την Ελένη κυρίαρχη στο πρόγραμμα του καναλιού, με μία εκπομπή προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής και πολύ μακριά από την συνταγή του πρωινού που υπηρέτησε σε ANT1 και Alpha.

Η τηλεθέαση δεν σπάει τα κοντέρ, η ίδια ωστόσο παραμένει το πιο ισχυρό brand στον χώρο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και δεν σηκώνει κουβέντα για το περιεχόμενο. Επιλέγει συνεργάτες και σκαλέτα και για τρία χρόνια όλα κυλούν ήρεμα. Μέχρι που τον Απρίλιο του 2024 «σκάει η βόμβα». Η Ελένη φεύγει. Ενημερώνει τους συνεργάτες της και ακολουθεί η διαρροή στον Τύπο. Η ίδια το ανακοινώνει στον αέρα και τον Ιούλιο κουνάει το τηλεοπτικό μαντήλι της.

«Όσο το χαρήκαμε καλό ήταν. Εξάλλου τα πράγματα δεν είναι πάντα για χόρταση, πρέπει να αφήνεις και κάτι που να το ονειρεύεσαι. Θέλω να πω ότι πέρασαν 3 χρόνια από την 1η μέρα που μπήκα εδώ, σε αυτό το στούντιο, καλοκαιράκι… Όταν, λοιπόν, πρωτομπήκα εδώ, σκεφτόμουν, ονειρευόμουν, φοβόμουν, χτυπούσε η καρδιά μου από χαρά και από φόβο, από ανησυχία, από συγκίνηση, και από πολλά πράγματα μαζί. Και όταν έρχεσαι σε ένα καινούργιο μέρος μπορεί να ονειρεύεσαι και να πιστεύεις ότι πολλά πράγματα θα βρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα τα βρεις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές, καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπώ, δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, που είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα και ας μην τους βλέπεις κι ας βλέπουν αυτοί από μακριά, αλλά πάντα δίπλα. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και όταν πέφτετε, να βρίσκετε ανθρώπους, προγράμματα, φίλους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε ρε παιδιά, γιατί είναι υγεία! Να είστε καλά».

Η Ελένη Μενεγάκη από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα έχει θεωρητικά βρεθεί σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν ακόμη και σε κυλικεία σταθμών, σε εστιατόρια με καναλάρχες, σε μυστικά ραντεβού για ανάληψη της πρωινής ζώνης και άλλα πολλά. Ούτε καν απαντά, ούτε καν μπαίνει στον κόπο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ποστάρει στο Instagram, πότε ενσταντανέ που μας θυμίζουν γιατί το πλάνο της θεωρείται αξεπέραστο, και πότε stories θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την σχέση με το κοινό της. Αλλωστε μέχρι τώρα ποτέ δεν μάθαμε, πότε ερχόταν και πότε έφευγε. Εκτός από το τηλεοπτικό παιχνίδι, είναι άσσος και στο παιχνίδι του αιφνιδιασμού. Για να μην βαριόμαστε.

