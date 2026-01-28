Βρισκόμαστε αισίως το 2026 και η δεξιά σε όλες τις αποχρώσεις της τσακώνεται διεκδικώντας μια θέση στο μνημόσυνο του Γρίβα. Παρακολουθούμε μεγάλο… στριμωξίδι για μια ηχηρή παρουσία. Κι όλα αυτά την ώρα, κατά την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα και θέτει άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες που δεν έχουν σχέση με το Γρίβα ή τον Μακάριο.

Κι όμως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ καυγαδίζουν για τους ψήφους των «γριβικών». Η αλήθεια είναι πως όταν το 1976 ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός από τον Γλαύκο Κληρίδη, ως μετεξέλιξη του Ενιαίου Κόμματος Εθνικοφρόνου Παρατάξεως, είχε καλύψει όλο το φάσμα, από την κεντροδεξιά μέχρι την ακροδεξιά. Στέγασε και τα «ορφανά» της ΕΟΚΑ Β’. Ο Κληρίδης κατάφερε, λοιπόν, να συστεγάσει όλους, από τη λαϊκή δεξιά, το κεφάλαιο, την ελίτ δηλαδή, μέχρι και την ακροδεξιά.

Σήμερα τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν, το άλλοτε περιθωριακό ΕΛΑΜ, έχει «κανονικοποιηθεί» με ευθύνη σχεδόν όλων των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων και ενισχύθηκε εκλογικά. Πρόκειται για ένα ακόμη σύμπτωμα της κοινωνίας. Οι διαρροές προς το ΕΛΑΜ, όταν πλέον έγιναν σημαντικές, κινητοποίησαν την ηγεσία του ΔΗΣΥ, που επιχειρεί να τις σταματήσει.

Η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, η οποία με γνωστό νεύμα, έχει εκλεγεί στην Προεδρία της Βουλής και με τις ψήφους των βουλευτών του ΕΛΑΜ, κάνει αγώνα δρόμου για να κλείσει τις μετακινήσεις από τον ΔΗΣΥ προς την ακροδεξιά.

Με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο του Γρίβα, η κυρία Δημητρίου δήλωσε στην τηλεόραση του «Σίγμα» ( εκπομπή «Πρωτοσέλιδο»), ότι «και χθες ήμουν στο μνημόσυνο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Εμείς λέμε ότι ο ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τιμούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ και δη τον Αρχηγό Διγενή». Απαντούσε στις κατηγορίες ( του ΕΛΑΜ) ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θυμήθηκε το μνημόσυνο του Διγενή για προεκλογικούς σκοπούς. Ασχέτως εάν πριν μερικά χρόνια είχε δηλώσει ότι είχε «κι άλλες δουλειές» από το να πηγαίνει στο μνημόσυνο, προχθές έσπευσε να αναφέρει πως «το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν πήγαινε ο ΔΗΣΥ σε αυτά τα μνημόσυνα». Προσθέτοντας πως «όταν τιμάς τη μνήμη κάποιου ή τον αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν το κάνεις με το να μετατρέψεις σε ρινγκ».

Τα όσα ανέφερε η κ. Δημητρίου, διαπιστώνεται κι ένα κενό. Το κενό στην ιστορική μνήμης, σε ό,τι αφορά την περίοδο 1971-1974, κατά την οποία έδρασε η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄, την οποία δημιούργησε και ηγήθηκε ο Γρίβας. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αξιολογείται όπως βολεύει. Να τιμάται για την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και να σβήνεται, να παραγράφεται, η καταστροφική για τον τόπο δράση του με την ΕΟΚΑ Β’.

Επειδή, όμως, στην Πινδάρου συχνά-πυκνά επικαλούνται τον «πατριάρχη» της παράταξης, Γλαύκο Κληρίδη, να υπενθυμίσουμε μια δήλωση του στην εφημερίδας μας, τον «Φιλελεύθερο», ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 1974. Η δήλωση έγινε με αφορμή δυο δολοφονίες, του Ευρυβιάδη Χαραλάμπους από το Όμοδος και του Στέλιου Μαύρου από τις Πλάτρες, τις οποίες διέπραξαν κουκουλοφόροι της ΕΟΚΑ Β’. Είχε δηλώσει ο Κληρίδης στον «Φ» ( τίτλος ΓΛ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ/ Προδόται οι άναδροι δολοφόνοι του Γρίβα): «Εάν οι οπαδοί του Γρίβα συνεχίσουν τας παρανόμους των πράξεις και τας ανάδρους δολοφονίας τότε θα ζητήσω από τη Βουλή και τον κυπριακό λαό να τον καταδικάσουν ως δολοφόνο». Σημείωνε δε πως «ο τίτλος του προδότου δεν ανήκει εις τους δολοφονηθέντες αλλά εις εκείνους οι οποίοι διέπραξαν τας βδελυράς και ανάνδρους δολοφονίας». Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί και συζητήσεις στη Βουλή για τη δράση του Γρίβα. Μερικές ημέρες μετά από τη δολοφονία του Στέλιου Μαύρου ο Γρίβας έφυγε από τη ζωή.

Ο κομματικός ανταγωνισμός ενόψει και εκλογών είναι αναμενόμενος και φυσιολογικός. Όταν, όμως, ο ανταγωνισμός αναλώνεται στο παρελθόν, τον Γρίβα, διερωτάται κανείς, που απευθύνονται τα κόμματα αυτά; Στα φαντάσματα του παρελθόντος; Και το μέλλον; Μένει «ορφανό» καθώς κόμματα έχουν «κολλήσει» στο χθες.