Συνέχεια στον καβγά που ξέσπασε με το ΕΛΑΜ με αφορμή το μνημόσυνο του Γρίβα, δίνει σήμερα με ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Κάνει λόγο για διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση, ενώ στέλνει το μήνυμα πως «ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «το ΕΛΑΜ ακολουθεί την προσφιλή του τακτική: προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές αναφορές, διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση».

Προφανώς, προσθέτει, «δεν έγινε αντιληπτή η τοποθέτηση της Προέδρου της Παράταξης και ως εκ τούτου την επαναλαμβάνουμε:

1. Πατριωτισμός δεν είναι οι φωνές ούτε τα συνθήματα. Είναι η συνέπεια και οι πράξεις. Χωρίς στρατηγική και επιχειρήματα παρά μόνο με συνθήματα, δεν έρχονται νίκες για την πατρίδα μας αλλά ήττες.

2. Το ΕΛΑΜ ψηφίζει μαζί με το ΑΚΕΛ στην Οικονομία και στις Μεταρρυθμίσεις, τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρώπη. Ο λαϊκισμός είναι ο ίδιος από όπου και αν προέρχεται.

3. Οι πολίτες κρίνουν και ξέρουν ποιοι φέρνουν αποτελέσματα και ποιοι απλώς φωνάζουν».

Ο ΔΗΣΥ, τονίζεται, «δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας. Τιμούμε ευλαβικά την ιστορία μας και υπηρετούμε μυαλωμένα την πατρίδα μας. Ο διχασμός που επιδιώκει το ΕΛΑΜ και τα γιουχαΐσματα δεν τιμούν ούτε τους ιστορικούς χώρους ούτε προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο μας».

Με αυτές τις αναφορές, ουσιαστικά απαντά στην χθεσινή ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, το οποίο σχολίαζε τις δηλώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, με τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ, ανέφερε πως το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν πήγαινε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε αυτά τα μνημόσυνα.

Υπενθυμίζεται πως το ΕΛΑΜ έκανε λόγο για παραλήρημα, ενώ απαντώντας στην κ. Δημητρίου είπε μεταξύ άλλων πως εκείνη είναι «που απαξίωσε τον Αρχηγό Διγενή αποκαλώντας τον “οποιονδήποτε”».

«Η σχέση της κ. Δημητρίου με την πατριωτική Δεξιά είναι περιστασιακή και αυστηρά προεκλογική. Εμφανίζεται μόνο όταν ζητούνται ψήφοι και εξαφανίζεται όταν απαιτούνται πράξεις. Η πατριωτική Δεξιά δεν ορίζεται με δηλώσεις. Κρίνεται από στάση, συνέπεια και πράξεις. Και σε αυτό το πεδίο, κάποιοι δεν δικαιούνται να μιλούν», κατέληγε η ανακοίνωση.