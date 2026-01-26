«Και χθες ήμουν στο μνημόσυνο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Εμείς λέμε ότι ο ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τιμούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ και δη τον Αρχηγό Διγενή». Με αυτό τον τρόπο απάντησε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου στις κατηγορίες ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θυμήθηκε το μνημόσυνο του Διγενή για προεκλογικούς σκοπούς.

Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, «Πρωτοσέλιδο», η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απευθυνόμενη ειδικά στο ΕΛΑΜ υπέδειξε με δεικτικό τρόπο: «Το ΕΛΑΜ δεν υπήρχε όταν πήγαινε ο ΔΗΣΥ σε αυτά τα μνημόσυνα», προσθέτοντας πως «όταν τιμάς τη μνήμη κάποιου ή τον αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν το κάνεις με το να μετατρέψεις σε ρινγκ».

«Θα πω ό,τι είπα και χθες. Το πατριωτικό δεν είναι ό,τι φωνάζει, αλλά ό,τι φέρνει αποτελέσματα. Αν στο τέλος της μέρας, θέση μας είναι ότι πρέπει να τιμάται και σωστά ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τότε θα έπρεπε να μας χαροποιεί που είναι εκεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, όχι αυτό να αποτελεί θέμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης», πρόσθεσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τα όσα επικρατούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πολιτική, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «δεν μπορεί να στηρίζουμε την πολιτική μας, εκτοξεύοντας κατηγορίες, μίσος, τοξικότητα. Ανοίγεις τα social media, εκτός από τοξικότητα, κατηγορίες και διαστρεβλώσεις, ποιες είναι οι πολιτικές μας εισηγήσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά; Δεν μπορεί οι πολιτική μας να είναι μόνο κατηγορίες, μίσος και τίποτε άλλο. Είναι αυτό το επίπεδο της πολιτικής που θέλουμε; Με αυτό θα πορευτούμε και πού πάμε;»

«Θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα ενδιαφερθούν οι καλύτεροι, είτε να αποτελέσουν επιλογές για όποια εκλογική αναμέτρηση, είτε άλλως πώς. Είναι απίστευτη τοξικότητα και δεν είναι τυχαίο που λιγότερες γυναίκες και νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο κανιβαλισμός έχει συνέπειες. Από τη στιγμή που είμαστε υπεύθυνες πολιτικές παρατάξεις και υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα έχουμε υποχρέωση όλοι να σταματήσει αυτό που γίνεται», ανέφερε καταληκτικά η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.