Η «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για τον χαρακτηρισμό «πελλοί» προς αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων με νοητική αναπηρία δεν είναι αρκετή. Κι αυτό επειδή, μεταξύ άλλων, το συγνώμη που είπε είχε και… ουρά.

ΜΕ καθυστέρηση μερικών ημερών, κι όταν οι αντιδράσεις κλιμακώνονταν, ο ευρωβουλευτής έσπευσε με τον τρόπο, τον οποίο συνηθίζει και μοιάζει περισσότερο με τηλεοπτικό σόου, να δώσει τη δική του εκδοχή. Εάν, βέβαια, μπορεί να υπάρξει εκδοχή για τα όσα ο ίδιος ανέφερε και τα ακούσαμε όλοι.

ΑΦΗΣΕ το χρόνο να περάσει θεωρώντας προφανώς ότι το θέμα θα υποβαθμιζόταν και ένα άλλο ζήτημα θα προβαλλόταν στη δημόσια σφαίρα. Δεν είναι, όμως, όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα «έξυπνα» βιντεάκια.

ΤΡΕΙΣ ημέρες μετά από το σάλο που ο ίδιος προκάλεσε με τα όσα είπε, έδωσε ακόμη μια «παράσταση» από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου. Όλα για τον συγκεκριμένο πολιτικό εντάσσονται σε μια κακή παράσταση, σε ένα σύντομο θεατρικό μονόλογο, που ενισχύεται με διάφορες εικόνες. Δεν είναι όλα όμως σόου, όταν κυρίως τα όσα λέγονται αφορούν ανθρώπους. Όταν προσβάλλουν ανθρώπους.

ΘΑ μπορούσε αμέσως μετά που προέκυψε το θέμα να είχε παρέμβει δημόσια και να απολογείτο. Δεν το έπραξε. Να ζητήσει συγνώμη για το σοβαρό ατόπημά του. Αντί τούτο προσέφυγε για μια ακόμη φορά στα… θεατρικά του. Και αντί να ζητήσει μόνο ένα συγνώμη, έσπευσε να συνδέσει τις αντιδράσεις, που προκλήθηκαν με πολιτικά παιχνίδια. Αν είναι δυνατόν, μετά από εκείνα που είχε πει να θεωρεί πως οι αντιδράσεις ξέσπασαν επειδή το Μάιο θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Και επειδή οι έρευνες κοινής γνώμης, όπως είπε, παρουσιάζουν το κόμμα του με ψηλά ποσοστά.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ άμυνα για τους πολιτικούς είναι η συνωμοσιολογία. Και ο κ. Φειδίας Παναγιώτου, που παρουσιάζεται εναλλακτικός, ενάντια στα κομματικά κατεστημένα, προσέφυγε στην ίδια προσέγγιση και λογική. Άφησε να αιωρείται ότι πίσω από τις αντιδράσεις κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες!

ΕΙΤΕ δεν ακούει αυτά που λέει, είτε κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι όλα χαβαλές. Δεν είναι όλα «θεατρικές» παραστάσεις, που αποτελούν και τις μοναδικές του πολιτικές παρεμβάσεις.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως δεν φταίει μόνο ο κ. Φειδίας Παναγιώτου. Φταίει πρωτίστως αυτός, αλλά έχουν ευθύνη και όσοι τον ανέχονται και τον ενισχύουν. Τον συντηρούν εν πολλοίς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και-φευ- και της Ευρώπης!