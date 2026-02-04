Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, …, περάστε. Αφήστε τα παλτά, τις ομπρέλες και τα αλεξίσφαιρά σας εδώ. Χαμός γίνεται έξω. Ως συνήθως. Κίνηση σε όλους τους δρόμους, με κυρίαρχα τα SUV με εκτυφλωτικά φώτα, τα περισσότερα με leasing, για να έχει και ο/η σύζυγος. Όλοι τρέχουν…

Βροχή περίμενα. Απογοητεύτηκα. Από μικρός, ήμουν παιδί της βροχής. Έβγαινα έξω, έτρεχα, έβγαζα κραυγές, λυτρωνόμουν…

Μια άλλη παιδική συνήθειά μου, μαζί με τα φιλαράκια μου στην Αφρική, ήταν να κυνηγάμε αυτοκίνητα. Γι’ αυτό και έχω «λιώσει» το τραγούδι «Chasing Cars»,των Snow Patrol (Gary Lightbody) –

Τρέχαμε ξυπόλυτοι. Χωμάτινοι ήταν οι δρόμοι εκεί που ζούσαμε. Με κοκκινόχωμα. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Είμασταν ελεύθεροι.

Φίλος γυμναστής, εδώ στην Ελλάδα, που, επίσης, ξεκίνησε από την Αφρική, μου έλεγε κάποτε ότι πολλά Ελληνόπουλα δεν ξέρουν να τρέχουν κανονικά. Ελεύθερα, εννοούσε. Τρέχουν άτσαλα και ασυντόνιστα.

Έφερα μπροστά μου τη φοβερή σκηνή στην αρχή της ταινίας. Όπου ο μικρός Φόρεστ Γκαμπ είχε πρόβλημα στα πόδια και φορούσε ειδικά ορθοπεδικά σίδερα και ιμάντες (νάρθηκες ποδιών). Συγκεκριμένα, είχε μια σοβαρά «στραβή» σπονδυλική στήλη, την οποία η μητέρα του περιέγραφε ως «στραβή σαν ερωτηματικό».

Τα άλλα παιδιά άρχισαν να τρέχουν για να τον πιάσουν και να τον κοροϊδέψουν. Ένα κοριτσάκι που τον αγαπούσε πολύ και τον νοιαζότανε, τον προέτρεπε Run Forest, Run, …, Τρέχα Φόρεστ, Τρέχα.

Έβαλε τα δυνατά του και κάποια στιγμή τα σίδερα και οι ιμάντες έσπασαν και λύθηκαν και ο Φόρεστ έγινε καπνός…

Η ταινία, εκτός από εκπληκτικές ερμηνείες και υπέροχη μουσική, προσφέρει μαθήματα να ταξιδεύεις τη ζωή με αισιοδοξία, ανθεκτικότητα και καλοσύνη. Παρά τις όποιες δυσκολίες και προκλήσεις θα συναντήσεις στον δρόμο σου.

Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αλλά ο Φόρεστ μας διδάσκει να αποδεχόμαστε το άγνωστο και να βρίσκουμε την ευτυχία σε κάθε στιγμή.

Να, μερικά ωραία μαθήματα που μας κληρονόμησε αυτή η υπέροχη ταινία – από τις καλύτερες στην παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου:

• Αγκαλιάστε την Αβεβαιότητα («Η ζωή είναι σαν ένα κουτί με σοκολάτες»): Δεν μπορείτε να ελέγξετε το μέλλον, γι’ αυτό αποδεχτείτε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αντί να ανησυχείτε, επικεντρωθείτε στην απόλαυση της κάθε στιγμής και αντιμετωπίστε τις όποιες απροσδόκητες προκλήσεις όταν έρθουν. Μην τις «μελετάτε» από πριν.

• Επιμείνετε και Αναλάβετε Δράση («Τρέχα, Φόρεστ, Τρέχα»): Όταν αντιμετωπίζετε φόβο, αντιξοότητες ή περιορισμούς, συνεχίστε να προχωράτε. Η ενεργή δράση, ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι, σας βοηθά να ξεπερνάτε πολλά εμπόδια.

• Η Απλότητα Οδηγεί στην Επιτυχία: Μη περιπλέκετε τις καταστάσεις. Μην ανησυχείτε για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σας. Εστιάστε στο να κάνετε ένα πράγμα καλά, αντί να στενοχωριέστε για το πώς σας κρίνουν οι άλλοι.

• Η Καλοσύνη είναι Δύναμη: Παρά το γεγονός ότι τον υποτιμούν και τον εκφοβίζουν (δηλαδή, του κάνουν bullying), ο Φόρεστ βγαίνει κερδισμένος μέσω της άνευ όρων αγάπης, αφοσίωσης και καλοσύνης που έχει προς τους άλλους, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους ή την κατάστασή τους.

• «Ηλιθιότητα είναι ό,τι κάνει ένας Ηλίθιος»: Οι πράξεις καθορίζουν έναν άνθρωπο, όχι η εξυπνάδα του (το IQ), ή οι περιορισμοί του. Τα επιτεύγματά σου καθοδηγούνται από αυτό που κάνεις και όχι μόνο από αυτό που εσύ αντιλαμβάνεσαι ως νοημοσύνη σου.

• Μην αφήνετε τους άλλους να σας καθορίζουν: Όπως έλεγε η Μαμά Γκαμπ, «μην επιτρέψεις ποτέ σε κανέναν να σου πει ότι είναι καλύτερος από σένα». Ούτε και εσύ να του πεις το ίδιο για σένα. Απλά, πιστέψτε στην αξία και τις δυνατότητές σου.

• Να εκτιμάτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται ή παρουσιάζονται: Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και να αδράξετε τις ευκαιρίες όταν προκύπτουν, ακόμα κι αν φαίνονται αντισυμβατικές ή και επικίνδυνες. Και τέλος:

• Αφήστε πίσω σας το παρελθόν: Για να προχωρήσετε στη ζωή, πρέπει να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν.

ΥΓ: Από όλα αυτά, προτιμώ το πρώτο. Γι’ αυτό και το κάνω τίτλο…