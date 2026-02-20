Το βραβείο για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2025 στο Διεθνές Περιοδικό Γιουνγκιανών Σπουδών (International Association for Jungian Studies: Scholarship Award Winner for Best Article of 2025 in the International Journal of Jungian Studies – Editors Choice) απονεμήθηκε πριν λίγες μέρες στη μοναδική στην Κύπρο Γιουνγκιανή ψυχαναλύτρια, δρα Αγγελική Γιασεμίδου, για το άρθρο της με τίτλο «Hans Bender σε συνομιλία με τον Carl Jung: Η μυστικιστική συμμετοχή και οι επιπτώσεις της στην κατανόησή μας για τον χρόνο και τον θάνατο» (Hans Bender in conversation with Jung: Participation Mystique and its Implications for our Understanding of Time and Death) που συνέγραψε με τον Γερμανό ερευνητή, Marc Wittmann.

«Νιώθω βαθιά τιμή και ειλικρινά ευχαριστημένη που φαίνεται να ανοίξαμε μια πόρτα σε έναν τομέα που ήταν παράξενα αδρανής στον κόσμο του Γιουνγκ», έγραψε σε προχθεσινή διαδικτυακή της ανάρτηση η δρ Γιασεμίδου που για τρεις δεκαετίες ασχολείται με το θέμα του χρόνου στη βάση της θεωρίας του μεγάλου Ελβετού ψυχαναλυτή, Καρλ Γιουνγκ (Carl Jung 1875-1961), ιδρυτή της Αναλυτικής Ψυχολογίας. Ανέφερε ότι «από τη δημοσίευσή του το άρθρο έχει αποκτήσει τη δική του ζωή (όπως συμβαίνει συχνά). Έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις συγχρονιστικές τους εμπειρίες γύρω από τον θάνατο, όχι “εξηγώντας” τις, αλλά διευκρινίζοντας το μυστήριο: Αυτές οι εμπειρίες αξίζουν την προσοχή μας και έχουν σημασία!». Έγραψε ακόμα ότι «το να αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη ακαδημαϊκός είναι εξαιρετικά σημαντικό» και ότι «αυτή η επιβεβαίωση ότι το έργο διαβάζεται και έχει απήχηση στον κόσμο, είναι ένα μεγάλο δώρο».

Μετά από σχετική μου ερώτηση, η δρ Γιασεμίδου (https://www.angelikiyiassemides.com) ανέφερε ότι «το βραβευμένο άρθρο εστιάζει σε εσωτερικιστικά ζητήματα της Γιουνγκιανής θεωρίας, αφού βασίζεται σε μια συνομιλία ανάμεσα στον διάσημο Γερμανό παραψυχολόγο, Χανς Μπέντερ και τον Καρλ Γιουνγκ έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του τελευταίου. Στη συνάντηση αυτή ο Γιουνγκ ανέπτυξε θέματα στα οποία είχε σπανίως αναφερθεί τα προηγούμενα χρόνια, αγγίζοντας παραψυχολογικά ζητήματα, τη ζωή μετά τον θάνατο, τη μυστικιστική συμμετοχή (participation mystique) μεταξύ μητέρας και παιδιού, καθώς και τη σχετικότητα του χρόνου.

«Στο άρθρο», πρόσθεσε, «αναπτύσσουμε περαιτέρω αυτή τη συζήτηση παραπέμποντας σε σύγχρονες ερμηνείες και ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την επίγνωση του θανάτου, τις διευρυμένες καταστάσεις συνείδησης (altered states of consciousness), καθώς και σε εμπειρικές μελέτες για ανώμαλη/ παράδοξη γνωστική λειτουργία, όπως η προγνωσία (precognition), δηλαδή η φερόμενη γνώση ενός μελλοντικού γεγονότος πριν συμβεί και η προαισθησία (presentiment). Και φυσικά εξετάζουμε και την αρχή της συγχρονικότητας (synchronicity), έναν όρο που εισήγαγε και ανέπτυξε εκτενώς ο Καρλ Γιουνγκ».