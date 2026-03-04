Οι Δημοκράτες στην Αμερική φέρεται να είναι πολύ ενοχλημένοι που, όπως λένε, ο Νετανιάχου έπεισε τον Τραμπ να επιτεθούν από κοινού στο Ιράν, όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου χθες σε διαπιστευμένους συντάκτες στην Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνει από την Ουάσινγκτον ο ανταποκριτής της εφημερίδας «Guardian», Κρις Στάιν, η επιμονή του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά και η βεβαιότητα ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα στοχοποιηθούν οπωσδήποτε σε αντίποινα, ανάγκασε την κυβέρνηση του Τραμπ να επιλέξει την λήψη «προληπτικών επιθέσεων».

«Ήταν απολύτως σαφές ότι εάν το Ιράν δεχόταν επίθεση από οποιονδήποτε –τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ ή όποιον άλλον– θα απαντούσε άμεσα και, μάλιστα, ο πρώτος στόχος του θα είμαστε εμείς: οι αμερικανικές δυνάμεις», είπε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο ο Ρούμπιο.

«Γνωρίζαμε», είπε, «ότι θα υπάρξει ισραηλινή δράση. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα επιτάχυνε μια επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν τους κυνηγούσαμε προληπτικά πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε μεγαλύτερες απώλειες».

Κατά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο στόχος των ΗΠΑ ήταν να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

«Ο πρόεδρος», συνέχισε, «θέλει να καταστήσει σαφές στους Ιρανούς και στον κόσμο όλον ότι δεν πρόκειται να ησυχάσει μέχρι να επιτύχει αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο – δηλαδή να καταστήσει σαφές σε όλους ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ήταν το μέλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που αντιτίθεται περισσότερο στις στρατιωτικές επεμβάσεις και έχει μιλήσει λιγότερο συχνά για τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν απ’ ότι ο Ρούμπιο.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει κύματα αεροπορικών επιδρομών σε όλο το Ιράν και η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον χωρών που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εκστρατεία έχει σκοτώσει αρκετούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο αμερικανικός στρατός έχει αναγνωρίσει τον θάνατο έξι στρατιωτικών, ενώ η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι περισσότεροι από 500 απλοί πολίτες έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα.

Όλος ο κόσμος, φυσικά, έχει εστιάσει την προσοχή του σε αυτήν την περιοχή. Συγκεκριμένα, στην επική σύγκρουση Ισραήλ και Αμερικής εναντίον του Ιράν. Έδρασαν αστραπιαία. Η πρώτη είδηση ήταν ότι δολοφονήθηκε αστραπιαία ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολλάχ Αλι Χαμενεΐ.

Αυτό από μόνο του έγειρε αμέσως τη ζυγαριά υπέρ της Αμερικής και του Ισραήλ. Πόσο μάλλον που, εκτός από τον κραταιό, θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, σκοτώθηκαν και πάρα πολλοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες του Ιράν.

Και προτού ο κόσμος προλάβει καν να χωνέψει το σοκ, η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Κτυπώντας, εκτός από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, στόχευσε και έπληξε γειτονικές του χώρες στον Περσικό Κόλπο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος.

