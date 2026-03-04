Ε, μα να μην σηκωνόταν η τρίχα της κεφαλής τους; Αυτό έλειπε! Να έρχονται ελληνικές φρεγάτες και F16 για την προστασία της Κύπρου και να μην οργίζονται;

Ξεκίνησαν οι διάφοροι καρνάβαλοι να μας κάνουν αναλύσεις. Ότι αυτό μας καθιστά μέρος του πολέμου, ότι οι φρεγάτες έρχονται γιατί τους είπαν οι Αμερικάνοι να τις στείλουν, ότι έρχονται για να προστατεύσουν τις βρετανικές βάσεις και όχι την Κύπρο… Κι άλλα τέτοια παραληρητικά. Που εντάθηκαν σε βαθμό σχιζοφρένειας όταν άκουσαν και τον Νίκο Δένδια να δηλώνει πως «η Κύπρος δεν κείται μακράν και σήμερα, η ελληνική Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον».

Οι ίδιοι που δεν ενοχλούνται στο ελάχιστο, ούτε σχολιάζουν, ούτε οργίζονται, ούτε κάνουν περισπούδαστες αναλύσεις για τους κινδύνους, όταν βλέπουν κάθε τόσο τουρκικά αεροπλάνα και πλοία και ντρόουν και βάσεις στην κατεχόμενη Κύπρο.

Είναι απλά και καθαρά τα πράματα, όμως. Η Κύπρος βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω γεγονότων που δεν επηρεάζει η ίδια. Και η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από την Ελλάδα, όπως ζήτησε και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και από την Ιταλία. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πρώτη και ταχύτατα. Με μια ανταπόκριση που μπορεί να είναι και μοναδική στη σύγχρονη ιστορία.

Αυτό από μόνο του ανοίγει νέους δρόμους στις στρατηγικές συμμαχίες που επιδιώκει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο οι εθνικοί δεσμοί με την Ελλάδα, που έχουν τη σημασία τους και εκδηλώνονται τώρα με αυτό τον τρόπο. Ούτε μόνο οι σχέσεις των κυβερνήσεων Αθηνών και Λευκωσίας, που μπήκαν σε πιο οργανωμένη βάση πλέον. Ούτε μόνο το αποδεδειγμένο προσωπικό ενδιαφέρον του Νίκου Δένδια. Είναι και η ευρύτερη πολιτική και διπλωματία, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη γειτονιά μας, που για πρώτη φορά δείχνει να έχει και πρακτικά αποτελέσματα για την Κύπρο. Διότι, και οι άλλες χώρες όπου αποτάθηκε ο Πρόεδρος για βοήθεια, απάντησαν θετικά. Ήδη, η Γαλλία αποφάσισε να στείλει φρεγάτα και αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα.

Αλλά και μόνο η Ελλάδα να ανταποκριθεί έμπρακτα, όπως ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας αυθημερόν τέσσερα F16 και δύο φρεγάτες, γιατί περιέχει αυτό οτιδήποτε αρνητικό; Επειδή ενισχύει τους εθνικούς δεσμούς; Επειδή αποδεικνύεται πραγματικά ότι η Κύπρος δεν κείται μακράν της Ελλάδας και καταρρίπτεται το αφήγημα των πλυντηρίων ότι η Κύπρος κείται πλησίον της Τουρκίας και καλά κάνει να το… απολαύσει;

Η σοβαρότητα της απειλής κατά της Κύπρου πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστήματα αεράμυνας που δεν διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το μήνυμα της Ελλάδας ότι είναι παρούσα και θα είναι «καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευθεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες», όπως δήλωσε χθες ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι μέγιστη ανακούφιση για κάθε νοήμονα πολίτη του νησιού. Οι άνοες ας μην προστατευθούν όταν χρειαστούν την ελληνική ομπρέλα του Κίμωνα. Να τρέξουν στις βρετανικές βάσεις να τους προστατεύσει το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon και τα ελικόπτερα που στέλνει ο Κιρ Στάρμερ. Ή να τρέξουν στα κατεχόμενα να τους προστατεύσουν τα τουρκικά ντρόουν.



Υ.Γ. Σε άλλες εποχές ο τρόμος μας θα ήταν πολλαπλάσιος. Από τη μια είχαμε την Ελλάδα του δόγματος «η Κύπρος κείται μακράν», και από την άλλη δεν είχαμε θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνοι στη Μεσόγειο, ένα νησί έρμαιο στις ορέξεις της Τουρκίας και όλων των ισλαμοφασιστών της περιοχής. Δεν είναι για πανηγυρισμούς και εφησυχασμούς, όμως δόξα σοι ο θεός, αλλάζουν κάπως τα πράματα. Υπάρχει ελπίδα, όταν χρειαστεί, η Αθήνα να πει το «η Κύπρος κείται πλησίον», και όταν αντιμετωπίζει τον μόνιμο κίνδυνο της Τουρκίας.