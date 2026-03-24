«Η συνεισφορά των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών ειδικά στην ασφάλεια της Κύπρου, συνιστά την αυτονόητη πράξη εθνικής ευθύνης», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διάταξή του για την επέτειο της 25η Μαρτίου.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι όταν «ο Ελληνισμός, όταν δοκιμάζεται, δεν εγκαταλείπεται από το εθνικό κέντρο. Η μέριμνα για τον οικουμενικό Ελληνισμό αποτελεί συστατικό στοιχείο του νέου ελληνικού κράτους», αναφέρει.

Επιπλέον, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας τονίζει ότι η Ελλάδα πράττει, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με στρατηγικό προσανατολισμό, με ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος. «Με Ένοπλες Δυνάμεις που μεταρρυθμίζονται ριζικά. Μόνο έτσι, μεταρρυθμιζόμενες, θα παραμείνουν ικανές να ανταποκριθούν σε κάθε σύγχρονη πρόκληση, όταν και όπου το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον», σημειώνει.

ΚΥΠΕ