ΟΙ γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις. Αυτές τις επιπτώσεις τις αισθανόμαστε ήδη ως πολίτες, καταναλωτές, κοινωνία. Και είναι σαφές πως μέχρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ελπίζουμε σύντομα, θα πρέπει η κρίση να αντιμετωπιστεί με μέτρα. Μέτρα που θα μειώσουν, περιορίσουν τις επιπτώσεις.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, με διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες μέτρα, τα οποία όπως συναφώς έχει αναφερθεί, είναι οριζόντια και στοχευμένα. Το συνολικό κόστος των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, για μέτρα πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

ΕΙΝΑΙ σαφές από τις ανακοινώσεις, ότι τα όσα αποφασίσθηκαν αφορούν όλα εκείνα, που συνδέονται με την καθημερινότητα μας. Εκείνες οι πτυχές, που είναι απαραίτητες για όλους τους πολίτες, τα νοικοκυριά. Μεταξύ αυτών, η μείωση από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Αλλά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Επίσης, επεκτείνεται ο μηδενικός συντελεστής σε μια σειρά προϊόντα πρώτης ζήτησης και κατανάλωσης ( κρέας, πουλερικά, ψάρια) ενώ θα υπάρξει στήριξη σε εργαζόμενους του ξενοδοχειακού τομέα αλλά και στους αγρότες.

ΤΑ μέτρα, που έχουν ληφθεί κρίνονται απαραίτητα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσουν ανάσες στους καταναλωτές, στα νοικοκυριά. Θα μπορούσαν να ήταν τα μέτρα περισσότερα; Θα μπορούσαν. Προφανώς και θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα, ενισχυτικά και αναβαθμισμένα, εάν ο πόλεμος συνεχισθεί. Αυτά, που έχουν ανακοινωθεί, προφανώς και αφορούν την περίοδο, που διανύουμε.

ΠΑΝΤΑ, όσες εξαγγελίες γίνονται, πρέπει να είναι εντός των δημοσιονομικών πλαισίων και δυνατοτήτων του κράτους. Κι αυτό, όπως αναφέρθηκε, γίνεται. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του, «η συνετή δημοσιονομική πολιτική δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Είναι Ασπίδα Προστασίας για την κοινωνία που δημιουργεί και τη δημοσιονομική δυνατότητα για να παρεμβαίνουμε όταν απαιτείται».

ΟΙ πολίτες σε περιόδους κρίσεων χρειάζονται στήριξη. Τούτο είναι υποχρέωση του κράτους, αν κι αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Το σημειώνουμε καθώς στο παρελθόν έχουμε βιώσει κι άλλες κρίσεις και οι πολίτες κλήθηκαν να κάνουν παραχωρήσεις από κεκτημένα τους.