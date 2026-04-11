Ενώ η Πατρίδα μας περνά ένα ακόμα Πάσχα με το 37% του εδάφους της υπό τουρκική κατοχή, και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα είχαμε έστω και μισό κουκούτσι μυαλό, γινόμαστε μάρτυρες μίας τρομακτικής κατάστασης αυτοεξευτελισμού και υποβάθμισης κάθε επιπέδου υπόληψης και σεβασμού της κυπριακής κοινωνίας.

Με αφορμή τις καταγγελίες ερευνητή και με συμβολή ενός δικηγόρου ολόκληρη η Κύπρος, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, αλλά και οι πολίτες τρέχουν πίσω από μία «Σάντη» ή «Κυριακή», η οποία ομολόγησε -όπως διαβάζω στα κυπριακά ΜΜΕ- ότι όλα όσα παρουσιάστηκαν ως μεγάλες αποκαλύψεις, είναι ψέματα. Και άντε τώρα αυτοί που την πίστεψαν στην αρχή, μετά τις πρώτες έωλες «καταγγελίες», να δεχθούν το πιάτο που σερβίρεται κρύο!

Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Διότι κάθε φορά που συμβαίνει κάποιος να πετάει «βόμβες» εναντίον του …κατεστημένου και βεγγαλικά της Λαμπρής, σπεύδουν να δώσουν υπόσταση σε σενάρια, που τις πλείστες φορές αποδεικνύονται φούσκες καθώς κάνουν μόνο ένα μικρό κρότο.

Εδώ και τόσες μέρες, είναι «όμηρος» το νησί στην παράνοια της όποιας «Σάντης» ή «Κυριακής», την οποία παρουσίασαν ως θύμα βιασμού, αν και η ίδια υποστηρίζει πως δεν την βίασε κανείς, και την οποία μπορεί να ανέμειξαν κάποιοι παρά τη θέληση της. Στο σημείο που βρίσκονται τα πράγματα, και υπό το βάρος της απαίτησης της κοινωνίας για να ειπωθεί η αλήθεια, δεν ξέρουμε ακόμα τον σκηνοθέτη της παράστασης. Ή μήπως μας δείχνει τον εαυτό του με τη σωρεία δηλώσεων και εμείς αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι είναι τόσο… -δεν ξέρω και πως να τον χαρακτηρίσω. Και αναγκάζομαι να περπατώ μέσα και πάνω από τις λέξεις διότι θέλω να μείνω μακριά από αυτή τη γελοία κατάσταση, που έπληξε σαν σίφουνας τον τόπο μας.

Προσπαθώ σε ένα γενικό πλαίσιο να αντιληφθώ γιατί έπρεπε να κτυπηθεί ο Δημήτρης ο Παπαδάκης, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και πολιτικός. Και απορώ για τη στάση του προέδρου του Άλματος, που έσπευσε να ακυρώσει την υποψηφιότητα του τέως ευρωβουλευτή. Στην ουσία αποδέχθηκε ότι ο κ. Παπαδάκης είναι …ένοχος, ενώ στην πραγματικότητα ΔΕΝ είναι.

Τον περίμενα πιο έξυπνο τον πρώην Γενικό Ελεγκτή τον οποίο στήριξα όταν τον εξεδίωξαν, διότι θεωρούσα ότι ήταν θύμα του συστήματος. Φοβάμαι πως πριν ακόμα εκλεγεί βουλευτής, έγινε ο ίδιος το σύστημα.

Με όλα αυτά και εκείνα, η πολιτική «μπάλα» έχει χαθεί και δυστυχώς, όταν εκδοθεί το πόρισμα, δεν θα πιστεύει κανείς τίποτα. Αίφνης ακούσαμε ότι η εν λόγω «Σάντη» ή «Κυριακή» είναι υπάλληλος του Προεδρικού Μεγάρου, κάτι βεβαίως που δεν ισχύει, όπως διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ που τα λέμε αν την είχε εργοδοτήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το γνώριζαν και οι …πέτρες. Στην Κύπρο ζούμε.

Αναγκάζομαι να ψέξω την αρχική απαράδεκτη στάση μερικών συναδέλφων που έσπρωξαν τις «καταγγελίες» ως τεράστιες αποκαλύψεις, ως το νέο …Γουότεργκέιτ!!! Δεν έπρεπε να δοθεί καμία σημασία καθώς όλοι στο νησί γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Αλλά, οφείλω και να ομολογήσω ότι στη συνέχεια πιεζόμενοι και από την κοινή γνώμη βοήθησαν να αναδειχθούν και οι σκοπιμότητες, αλλά πάνω απ’ όλα οι αναλήθειες.

Όσον αφορά τον κ. Παπαδάκη, έχει ακόμα χρόνο να επιστρέψει και αυτός και οι σύντροφοι του στο κόμμα, στο οποίο ανδρώθηκαν. Μερικά πράγματα γίνονται για να γίνονται, Οι πολίτες θα τον τιμήσουν για την ακεραιότητα του…

Προσωπικά θα περιμένω τα πορίσματα των αρμοδίων αρχών, αν και η αστυνομία έδειξε μέτρια έως καθόλου αντανακλαστικά. Πολύ λίγη η ηγεσία της, έμεινε στην εποχή της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι φανερό και στους μεγαλύτερους υποστηρικτές της αστυνομικής ηγεσίας ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια σταλιά τόπος είμαστε. Δεν γίνεται να βλέπουν οι αστυνομικοί τα τρένα -τα οποία δεν διαθέτει η Κύπρος- να περνούν και να τα χαιρετούν. Και τα «τρένα» είναι οι εγκληματίες, οι παράνομοι, οι μαφιόζοι, όλος αυτός ο υπόκοσμος που έχει προσβάλει την Αστυνομία, για τους λόγους που καταλαβαίνει ο καθένας.

Αυτή η υπόθεση με τη «Σάντη» ή «Κυριακή» είναι η ευκαιρία για να καθαρίσει αυτό το σύστημα των ολίγων που καταδυναστεύουν τους πολλούς. Ενώ αποτελούν την ισχνή μειοψηφία ταλαιπωρούν αφάνταστα την πλειοψηφία. Σε όλα τα θέματα και κυρίως στο εθνικό πρόβλημα της Κύπρου.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη έχει ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες και πρέπει να βρει την αλήθεια και να την μοιραστεί με τον λαό. Πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι αυτή η φάμπρικα ο καθένας να βγαίνει και να κατηγορεί ασύστολα το σύμπαν στην Κύπρο και μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα, να παραλύει το κράτος. Δεν είναι δυνατόν να ασχολείται ολόκληρο υπουργικό συμβούλιο με τις «πελλάρες» του καθενός, την στιγμή κατά την οποία στην ευρύτερη γειτονιά διεξαγόταν μέχρι την Τρίτη ένας περιφερειακός πόλεμος, και ο οποίος μπορεί να ξαναρχίσει οποιαδήποτε στιγμή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία με την παρούσα κυβέρνηση έχει αναπτύξει σχέσεις με όλους τους γείτονες της, εκτός της κατοχικής Τουρκίας φυσικά, και ειδική σχέση με το Εβραϊκό Κράτος χωρίς αναγκαστικά να συμφωνεί απόλυτα με τις αποφάσεις του. Είναι δυνατόν να χάνει τον χρόνο του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και να αναγκάζεται να περπατά σε τεντωμένο σχοινί μήπως και θίξει τους «ψεκασμένους» που προσπαθούν να επιβάλουν την όποια ατζέντα τους, την στιγμή κατά την οποία η Κύπρος παίζει στρατηγικό ρόλο, συνομιλώντας με όλους τους παράγοντες του πολέμου;

Δεν ξέρω πως θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και πόσα θύματα θα προκαλέσει όταν σκάσει, αλλά την «πορεία του φιδιού» την βλέπουμε διά γυμνού οφθαλμού. Είναι τεράστιο το πλήγμα κατά της Δημοκρατίας… Στην Κύπρο έχουμε ακόμα πολλούς δικαστές που σέβονται το λειτούργημα τους και φυσικά δεν αναφέρομαι στο Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθό του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ομολογώ ότι προκάλεσε θετικές εντυπώσεις η αντίδραση της προέδρου της Βουλής στις έωλες καταγγελίες που αφορούν την υπόθεση της «Σάντης». Η Αννίτα Δημητρίου απέδωσε το «σκάνδαλο» σε προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Πρόκειται περί σοβαρής καταγγελίας.«Ζούμε σε μία κρίσιμη εποχή», τόνισε, «και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι γιατί πρέπει να σκεφτούμε και την επαύριον των εκλογών, που πρέπει να υπάρχει και κράτος, πρέπει να υπάρχουν και θεσμοί και πρέπει και αυτοί να λειτουργούν», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όσοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση του συστήματος, στην αποχαύνωση των θεσμών, πρέπει να συνυπολογίσουν τις συνέπειες. Οι θεσμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να λήξει το όποιο ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Οτιδήποτε τέλος πάντων δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια, όποιοι τρέφονται από αυτή την ανασφάλεια πρέπει να σταματήσουν», σημείωσε η κ. Δημητρίου. Μεγάλες κουβέντες…

Ευχές για ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και -πάνω απ’ όλα και όλους- υγεία διότι είναι το πιο σημαντικό αγαθό για τους ανθρώπους. Όταν έχουμε υγεία τα υπόλοιπα έρχονται…