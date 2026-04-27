Η ΚΥΠΡΟΣ προχωρά, όπως κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομοθετώντας την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Ένα προδήλως άναρχο και κάποιες φορές επικίνδυνο περιβάλλον.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, όπως ανέφερε ο Προέδρος Χριστοδουλίδης, συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών- μελών της Ε.Ε., που προχωρούν αμέσως με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση της ηλικίας στον διαδικτυακό χώρο. Όπως συναφώς αναφέρθηκε, η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς τέτοια μέτρα δεν μπορεί παρά να κρίνονται αναγκαία, γνωρίζοντας τους κινδύνους, που ελλοχεύουν σε ένα χαώδες ψηφιακό περιβάλλον. Άλλωστε, η πρόληψη είναι το καλύτερο εργαλείο και τούτο περνά μέσα και από την προστασία.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς ότι, τον περσινό Νοέμβριο, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, πήρε αποφάσεις, οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προστασία των παιδιών. Οι ευρωβουλευτές στήριξαν εν πολλοίς την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή εφαρμογή, μέσα από την οποία θα γίνεται επαλήθευση της ηλικίας, καθώς και έναν ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, το Ευρωπαικο κοινοβούλιο– και πολύ σωστά κατά την άποψη μας- ζητά κι άλλους περιορισμούς. Περιορισμούς, που υιοθετούνται μέσα από μια διαδικασία ενίσχυσης των μέτρων προστασίας. Προφανώς και χρειάζονται περισσότερες δικλείδες ασφαλείας.

ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ σειράς απαγορεύσεων, που αφορούν επιβλαβείς εθιστικές πρακτικές. Να απενεργοποιούνται εξ ορισμού λειτουργίες που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση από ανηλίκους, όπως η απεριόριστη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή νέου περιεχομένου, η έλξη για ανανέωση, οι ανταμοιβές για συνεχή χρήση και η επιβλαβής παιχνιδοποίηση.

ΟΠΩΣ αναφέρεται αρμοδίως, μέχρι τις αρχές του 2027, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμες οι τεχνικές λύσεις αναφορικά με την ετοιμασία της νομοθεσίας στη χώρα μας, ώστε να καθοριστεί η ηλικία των 15 χρονών ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τις νομοθετικές κινήσεις υπήρξαν και υπάρχουν κι άλλες ενέργειες, σε επίπεδο εκπαίδευσης, που βοηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με συνεργασία και με άλλους φορείς, που λειτουργεί αξιοποιώντας κάθε δυνατό επιστημονικό εργαλείο. Αναμεσά τους, και εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών τους.

ΤΟ ζήτημα τούτο, που αφορά πρωτίστως την προστασία των παιδιών από κινδύνους, περνά σιγά-σιγά από τη θεωρία στην πράξη. Κι αυτό είναι το σημαντικό.