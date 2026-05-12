Την οργή της εξέφρασε με δηλώσεις της σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο η Βρετανίδα Jane Coates για την απόφαση της τοπικής Αστυνομίας στην πόλη Prosper του Τέξας να μην προσάψει κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού πρώην συζύγου της, Kris Harrison, που είχε παραδεχτεί ότι προκάλεσε –άθελα του– τον θάνατο της 23χρονης κόρης τους, Lucy Harrison,στο σπίτι του στο Τέξας.

Ο 52χρονος Kris Harrison που είναι στέλεχος εταιρίας οπτικών ινών, ισχυρίστηκε ότι απλώς επιδείκνυε στην κόρη του το πιστόλι του, ένα Glock 9 χιλιοστών, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε κατά λάθος και τη σκότωσε. Η κοπέλα είχε ταξιδέψει από την Αγγλία με τον φίλο της για να τον επισκεφθεί στις ΗΠΑ.

Ο Harrison είχε, επίσης, παραδεχτεί ότι ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν το περιστατικό. Η Αστυνομία είχε αρχικά μελετήσει το ενδεχόμενο να τον κατηγορήσει για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά πριν από τη δίκη το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «ατύχημα» από την τοπική επιτροπή ενόρκων.

Σε άλλη υπόθεση στην Αμερική με παρόμοια στοιχεία, ένας 19χρονος απόφοιτος λυκείου στη Νέα Υόρκη δέχτηκε θανατηφόρο μαχαίρωμα ενώ αποχωρούσε με την οικογένειά του από την τελετή αποφοίτησης του σχολείου του – και στον θάνατο του συνέβαλε η απερισκεψία και η επιπολαιότητα του πατέρα του. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο της οικογένειας διαπίστωσαν ότι έλειπε ένα μπουκάλι αρώματος, δώρο στον 19χρονο για την αποφοίτησή του, που είχαν αφήσει σε ένα από τα καθίσματα του οχήματος.

Ο 40χρονος πατέρας του θύματος που όπως αποδείχτηκε από τα γεγονότα, εξοργιζόταν εύκολα για λάθος λόγο και συνακόλουθα συμπεριφερόταν με λάθος τρόπο, σταμάτησε το αυτοκίνητο και άρχισε να φωνάζει στους δύο υπεύθυνους του χώρου στάθμευσης. Επιτέθηκε, λοιπόν, στον έναΝ από αυτούς με φτυάρι(!), οπότε ο γιος του πετάχτηκε και αυτός έξω από το όχημα για να υπερασπίσει τον πατέρα του. Πάνω στον καβγά που ακολούθησε, κάποιος από τους εμπλεκομένους τράβηξε μαχαίρι, το κάρφωσε στο σώμα του νεαρού και τον σκότωσε.

Τίποτε από όλα αυτά δεν θα γινόταν, αν –στην πρώτη περίπτωση– ο πατέρας της κοπέλας δεν έσπευδε να …κτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την κόρη του επιδεικνύοντας της ένα έμφορτο πιστόλι. Και αν –στη δεύτερη περίπτωση– ο οξύθυμος πατέρας του νεαρού είχε το φτυάρι στο αυτοκίνητο για να φτυαρίζει το χιόνι και όχι …τους ανθρώπους.

Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, μια κατάσταση αιώνια όπως ο θάνατος, προκλήθηκε ως συνέπεια μιας κατάστασης στιγμιαίας, όπως η παρόρμηση. Κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο άδικο και σκληρό.