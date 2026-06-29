Το νέο πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα, κυρίως με τις προσθήκες του Αλέξη Τσίπρα που επιστρέφει σαν να μη τρέχει τίποτα. Και της Μαρίας Καρυστιανού, της Θεσσαλονικιάς δικηγόρου που έχασε τη κόρη της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, και που είναι το «νέο πρόσωπο» με δικό της Κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ξεκίνησε με φόρα και διψήφιο ποσοστό αν γίνονταν τώρα εκλογές, αλλά πολύ γρήγορα πήρε τη κάτω βόλτα. «Προσπαθούν να μας διασπάσουν», δηλώνει τώρα. Αλλά, η αλήθεια είναι ότι η δύναμή της είναι στην Θεσσαλονίκη, έστω και φθίνουσα. Στην Αθήνα, μάλλον δεν παίζει…

Ανάρτηση της Ημέρας στο Χ, από τον Φώτη Κοκοτό, Περιβαλλοντολόγος, Μηχανικός, με σπουδές στο Κέϊμπριτζ και στο UCLA, Προοδευτικός Φιλελεύθερος δηλώνει, Δωρητής Οργάνων, υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού και, το καλύτερο, «Υπερήφανος πατέρας τριών κοριτσιών». Η ευρύτερη οικογένεια Κοκοτών ασχολείται με τα Ξενοδοχειακά, την αμπελουργία, τον οίνο και το γκολφ:

«Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν με τους Ρώσους διαρρηγνύεται πλέον, καθώς τελειώνουν τα καύσιμα και περιμένουν για μέρες ολόκληρες στις ουρές, χειρότερα κι από τη σοβιετία, από την οποία -υποτίθεται- εκείνος τους απάλλαξε. Μόνον ο Τραμπ έχει μείνει να τον στηρίζει πάση δυνάμει».

Υ.Γ.: Εμένα μου αρέσουν οι επιχειρηματίες να έχουν πολιτική άποψη, και να την εκφράζουν. Στα δικά μας λημέρια στη Κύπρο, μοιάζει «απαγορευμένο».

Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, 58 ετών, (φωτό) είναι από τα πολιτικά πρόσωπα των τελευταίων ετών που έχουν, πραγματικά ξεχωρίσει. Ο λόγος του είναι καθαρός και εμπεριστατωμένος. Ακόμα και αν θέλει να επικρίνει ένα πρόσωπο (τον Τραμπ, ας πούμε), ή μία πολιτική κατάσταση (όπως το δημοψήφισμα των Άγγλων για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), το κάνει με ακρίβεια, δίχως στόμφο, και με λέξεις που μένουν.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, γνωστό επίσης ως Chatham House, ένα βρετανικό think tank στο Λονδίνο με αποστολή, ρωτήθηκε να σχολιάσει το την απόφαση των Βρετανών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ απλά, είπε:

«Πιστεύω ότι δεν ήταν απλώς σαν να πυροβόλησαν την πατούσα τους, αλλά ήταν σαν να ακρωτηρίασαν όλο το πόδι, και μάλιστα χωρίς κανέναν ιατρικό λόγο για να το κάνουν».

PERSONA GRATA: Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας (1990-1997), και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, σερ Τζον Μέϊτζορ, 83 ετών σήμερα, μιλώντας σε podcast της αγγλικής εφημερίδας Independent, προειδοποίησε ότι η Βρετανία χάνει 100 δις. λίρες τον χρόνο από το εμπόριο, και 40 δις τον χρόνο σε φορολογικά έσοδα, ακριβώς εξαιτίας της τραγικής απόφασης των Βρετανών να εμπιστευτούν έναν πολιτικό λιμοκοντόρο, τον ακροδεξιό και αντι-ευρωπαϊστή Νάϊτζελ Φάρατζ. Από αυτόν εικάζεται ότι η μακαρίτισσα Βασίλισα Ελισάβετ φέρεται να είπε «σε στενό κύκλο φίλων» ότι είναι κατά του Brexit.

Και τώρα, με ασταθείς κυβερνήσεις και μέτριους πολιτικούς, τι μέλλει γενέσθαι άραγε; Ο Φάρατζ, δεν το βάζει κάτω. Σε μία χώρα που αλλάζει τους Πρωθυπουργούς σαν τα σώβρακα ως ανεπαρκείς (κάτι που δεν είναι ψέμα!), ο Φάρατζ κάνει τώρα ακριβή προεκλογική εκστρατεία με το κόμμα του Reform, δηλαδή Μεταρρύθμιση, με βασικό σύνθημα η Βρετανία δεν έχει ανάγκη Κανέναν.

Ως ηγέτης Κόμματος, που εκπροσωπείται στη Βουλή, πήρε πέρυσι αμοιβή περίπου 2 εκατ. λίρες τον χρόνο.