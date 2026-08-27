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«Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν χθες το απόγευμα στην πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση, μετά και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο».

Οι προσδοκίες της συνάντησης είναι πολύ χαμηλές, γράφει στον χθεσινό «Φ», ο Ανδρέας Πιμπιήσης. Η μπάλα παίζεται στο γήπεδο του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος καλείται λέει (από ποιον αναρωτιέμαι;) να αποδείξει αν μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς που του θέτει η Άγκυρα.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στη Κύπρο, δεν έχει φανεί ως τώρα κάποια εξέλιξη, έτσι που να πει κάποιος ότι κάτι κινείται, ό,τι διαφαίνεται μία βελτίωση, ή έστω ότι έγινε ένα βηματάκι μπροστά. Το ζήτησε ο κ. Γκουτέρες.

Τον «γράψαμε»;

Μία ακόμα υπεκφυγή, για να βρεθούμε, συνήθως νύχτα καλοκαιρινή που ο ουρανός σκεπάζει όμορφα όλο το νησί μας, στο ίδιο έργο θεατές. Σε θερινό σινεμά, όπου παίζονται παλιές ταινίες, που αγαπά ο κόσμος.

Πίνοντας την μπίρα ή το αναψυκτικό τους, θυμούνται, απολαμβάνουν και συγκινούνται.

Έρχομαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι στο νησί. Ο λεκές του 1974, είναι ακόμα εδώ. Η Κύπρος έχει ερημώσει. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μεταναστεύει για άλλους θερινούς παραδείσους. Why not?

Η ερημιά που αφήνουμε πίσω μας φεύγοντας, δεν είναι μόνο μια φυσική(;) απόδραση «για κάτι διαφορετικό, κάτι πιο κοσμοπολίτικο». Αλλά ένας βαθύς και πνιγμένος φόβος ότι κάποτε, επιστρέφοντας, θα δούμε από πάνω μια πράσινη γραμμή, και θα μπερδευτούμε!

Έλεγε ο πολιτικός (ΝΔ) και επιχειρηματίας, Στέφανος Μάνος, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ένας άνθρωπος που πρέσβευε και υπηρετούσε τον ορθολογισμό. Φυσικά, απεχθανόταν τον λαϊκισμό που –δυστυχώς– και στην Ελλάδα ήταν είδος εν επάρκεια.

Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», στο τακτικό editorial του στην 1η σελίδα της, έγραψε για τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν «Το απτό αποτύπωμα ενός έντιμου πολιτικού».

Προσφάτως δε, που πάλι σήκωσε κεφάλι ο Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος για «πάλης ξεκίνημα, νέους αγώνες», ο Στέφανος Μάνος τον περιέγραψε με 11 μόνο, μεστές λέξεις: «Ο Τσίπρας έχει την ικανότητα να λέει ψέματα χωρίς να ντρέπεται καθόλου!…».

IN MEMORIAM Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον Ντιν (1946 – 2026), Αμερικανίδα μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, από τις πιο βραβευμένες ερμηνεύτριες της κάντρι μουσικής. Απεβίωσε την περασμένη Τρίτη. Δεν έχει διαγνωστεί με κάποια απειλητική για τη ζωή της ασθένεια. Είχε πει, όμως, στους δικούς της ανθρώπους ότι αντιμετωπίζει χρόνιες πέτρες στα νεφρά, καθώς και προβλήματα στο ανοσοποιητικό και το πεπτικό σύστημα. Πρόσφατα, είπε ότι αυτές οι μαζεμένες επιπτώσεις στην υγεία της απαιτούσαν τακτικές ιατρικές εξετάσεις. Και, φυσικά, εξ αιτίας αυτών, αναγκάστηκε να αναβάλει ή και να ακυρώσει συναυλίες της, όπως στο Λας Βέγκας που ήταν, έλεγε, το «Βασίλειό» της.

Παντρεύτηκε τον Καρλ Ντιν, που απεβίωσε το 2025. Και οι δύο δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά. Ήθελαν να αφοσιωθούν στις καριέρες τους.

ΥΓ: Κάτι παρόμοιο έχουν πάθει και πολλοί συμπατριώτες στην Ελλάδα, που προτιμούν να στερεώσουν πρώτα τις καριέρες τους και «έπειτα βλέπουμε». Αν παντρευτούν δε και κάνουν κανένα παιδί, αυτό μάλλον θα τους φωνάζει γιαγιά και παππού!