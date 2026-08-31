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Ο Stephen Tyrone Colbert, 62, είναι Αμερικανός κωμικός, συγγραφέας, παραγωγός, πολιτικός σχολιαστής, ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Περισσότερο γνωστός για τη δημοφιλή σατιρική εκπομπή, The Late Show, που παρουσίαζε 2005 έως το 2014.

Ακόμα και τώρα, που εύκολο είναι να ψάξει κάποιος τις εκπομπές από το 2005 έως το 2014. Και πάντα απομονώνω κάποια στιχομυθία με τους καλεσμένους που με ενθουσιάζει.

Από διαφορετικές, χρονικά, εκπομπές, με καλεσμένο τον σπουδαίο ηθοποιό Κιανού Ριβς, 61.

Ξεκινώντας, η πρώτη ερώτηση είναι «Τι νομίζεις ότι θα συμβεί όταν πεθάνουμε, Κιανού;»

Η απάντηση αμέσως: «Ξέρω ότι θα λείψουμε σε εκείνους που μας αγαπούν».

(ΥΓ Τόσο απλά. Εμείς, θα κάναμε τηλεοπτικά μνημόσυνα και πρόωρα μοιρολόγια…)

–Ποιο είναι το καλύτερό σου σάντουιτς;

–Το τοσταρισμένο, με κριτσινιστό φυστικοβούτυρο και μέλι.

–Πες μας ένα αντικείμενο που έχεις, το οποίο πραγματικά πρέπει να πετάξεις;

–Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα. Βάλε άλλη.

–Δεν βάζω! Ποιο αντικείμενο που αγαπάς θα πέταγες;

–Αχ, πολύ δύσκολο. Δεν πετώ τίποτα που έχω. Τι πρέπει να πετάξω; Ειλικρινά δεν βρίσκω απάντηση…

–Ποιο ζώο σε φοβίζει πιο πολύ;

–Ξέρεις, όταν ήμουν παιδί, πάντα, …., (ψευδίζει), απεχθανόμουν τις και φοβόμουν τις αράχνες.

–Μήλα ή πορτοκάλια;

–Μήλα.

–Ξέρω. Διότι θα κόψεις το μήλο στη μέση και θα απλώσεις τραγανιστό φυστικοβούτυρο και μέλι επάνω του.

–Ακριβώς!

–Έχεις ζητήσει ποτέ από κάποιον αυτόγραφο;

–Χωρίς δεύτερη σκέψη, ναι. Από τον Λου Ριντ, 1942-2013. Σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδοποιός και ποιητής. Ήταν ο κιθαρίστας, και ο βασικός τραγουδιστής ροκ συγκροτήματος Velvet Underground. Έκανε μια σπουδαία σόλο καριέρα που διήρκεσε πέντε δεκαετίες.

–Σου έδωσε το αυτόγραφο;

–Ναι, αλλά δεν ήταν για μένα. Ήταν για έναν φίλο μου που έπαιζε αμερικανικό ράγκμπι, και πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, έπαιρνε μια γερή δόση από τον Ριντ.

–Η αγαπημένη σου ταινία δράσης;

–Όταν ήμουν παιδί, το Rollerball.

–Παράθυρο ή διάδρομο, σε τρένο ή αεροπλάνο;

–Παράθυρο.

–Η καλύτερή σου μυρωδιά.

–Σήμερα θα διαλέξω την μυρωδιά της Norton Commando μοτοσικλέτας μου του 1975. Ηταν η τελευταία και καλύτερη Norton. Όταν το λάδι και η μηχανή ζεσταθούν, δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση.

–Γάτες ή σκύλους;

–Σκύλους. Αλλά τώρα αρχίζω να γέρνω προς τις γάτες.

–Διάλεξε ένα τραγούδι, που πρέπει μόνο αυτό να ακούς ως το τέλος της ζωής σου;

–(Δυσκολεύεται πολύ), αλλά στο τέλος επιλέγει αποφασιστικά το Our Love Will Tear us Apart (Ο έρωτας θα μας διαλύσει) των Joy Division

–Περιέγραψε το υπόλοιπο της ζωής σου με 5 μόνο λέξεις.

–Μα είναι ερώτηση αυτή;

–Όχι, δεν είναι ερώτηση. Είναι εντολή. Λέγε!

–Αισιοδοξία. Ελπίδα. Έρωτας. Φιλία. Δημιουργική Τέχνη. Μοτοσικλέτες.

ΥΓ: Στα επόμενα Πρόσωπα, θα προσπαθήσω (δεν θέλει και πολύ) να κάνουμε και εμείς τέτοια talk show; Όμως δυστυχώς δεν έχουμε ούτε Κιάνου Ριβς, ούτε και Στίβεν Κόλπμερτ.