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Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά, πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια, το μνημείο – εικαστική εγκατάσταση του Πανίκου Τεμπριώτη («Πύλες Μνήμης» ο τίτλος του) που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του ΡΙΚ (είχαν οριστεί για την Τετάρτη που μας πέρασε αλλά αναβλήθηκαν, άγνωστο για πότε και γιατί).

Είναι μια ανάθεση του ιδρύματος στον καλλιτέχνη, ως φόρος τιμής στους εργαζομένους του κατά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 1974 και τις δύσκολες εκείνες μέρες που ακολούθησαν.

Στο βάθος φαίνονται οι δύο πόρτες που οδηγούσαν στο κεντρικό στούντιο, τις οποίες πυροβόλησαν και παραβίασαν οι πραξικοπηματίες, και φυλάσσονταν ως σήμερα στις αποθήκες του ΡΙΚ. Το μονοπάτι που οδηγεί προς αυτές συμβολίζει την αιματηρή πορεία που ακολούθησαν οι πραξικοπηματίες, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους την ίδια ώρα, στις 8:20 το πρωί της 15ης Ιουλίου, δύο άνθρωποι, ένας διανομέας αναψυκτικών (Στέλιος Α. Στυλιανού) και ένας νεαρός αστυνομικός του εφεδρικού (Φειδίας Στόκκος). Τα ονόματά τους αναγράφονται στα δύο πρώτα εικαστικά τμήματα του έργου.

Η εγκατάσταση είναι ένα έξοχο δείγμα σύγχρονης τέχνης σε δημόσιο χώρο, από αυτήν που έχουμε πολλή ανάγκη στην καθημερινότητά μας – κάτι διαφορετικό από τους τυπικούς, συνηθισμένους ανδριάντες και προτομές ηρώων και πεσόντων, μνημεία που συναντάμε άφθονα σε κάθε βήμα μας στις κυπριακές πόλεις.

chrarv@philelefheros.com

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 20.09.2026