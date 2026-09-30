Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Εσούρωσα κι αργήσαμε μα όσο και να φταίω,

περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο»

Ας ξεκινήσουμε με αυτό: Η σκέψη για λειτουργία τραμ σε Λευκωσία και Λεμεσό είναι πάρα πάρα πολύ καλή και πιστεύουμε πως θα βοηθήσει τις πόλεις, τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο λειτουργικό, καθημερινό κομμάτι. Ως παράδειγμα σημειώνουμε τη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε Τραμ από το 1893 μέχρι το 1957. Τότε ήταν που ξηλώθηκε το τραμ με απόφαση του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στα πλαίσια της παγκόσμιας αντι-τραμ τάσης της εποχής. Φυσικά το μετάνιωσαν αλλά δεν το παραδέχτηκε κανείς, διότι το Τραμ ήταν ιδανικό για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή λίγο πιο μεγάλη από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Από το 2000 έχουν εκφραστεί αρκετές σκέψεις για επαναφορά του τραμ στη Θεσσαλονίκη, αλλά η συζήτηση δεν προχώρησε.

Φυσικά, η λειτουργία τραμ πρέπει να συνοδεύεται κι από άλλες προτάσεις, καθώς και το μπόλιασμα μιας νέας φιλοσοφίας προς τους κατοίκους της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Και βεβαίως, να πείσουν οι τοπικοί άρχοντες ότι το τραμ δεν θα είναι μια αρπαχτή, ένα έργο για να γίνει ή να μοιράσει μίζες, ένας αέρας κοπανιστός απλά για να κόψουν κορδέλες και να το προσθέσουν στις προεκλογικές ή μετεκλογικές τους μπροσούρες.

Διότι, τα παραδείγματα άλλα δείχνουν. Οι δύο πόλεις έχουν καταστεί ανυπόφορες για τους πολίτες, εχθρικές για τους κατοίκους που τις ζουν καθημερινά και παρόλο που οι άρχοντες αλλάζουν, η κατάσταση παραμένει άθλια. Κάθε επόμενος δήμαρχος αναλαμβάνει μια ευθύνη και κουβαλά ένα δικό του μερίδιο. Κι αν οι αποφάσεις για έργα και κλείσιμο δρόμων δεν είναι μόνο των Δήμων και των Δημάρχων, δεν φαίνεται κάποια διάθεση να διορθωθεί η κατάσταση και να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες και όχι κακέκτυπα μεγαλουπόλεων της κακιάς ώρας. Πόλεις που θα σέβονται τους κατοίκους τους, όχι τις πρεσβείες ή τη δουλοπρέπεια της αστυνομίας, που κλείνει δρόμους για λογαριασμό τους.

Μπορεί να είναι το τραμ η αρχή αυτής της αλλαγής; Όχι, αλλά μπορεί να είναι η κορύφωσή της. Οι πόλεις και οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, το τσιμεντένιο και το εχθρικό στο περιβάλλον, σάμπως και είμαστε στο Σικάγο ή στη Μπανγκόγκ και δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν γίνεται, αν δεν μπορούν κι αν δεν θέλουν, να παραιτηθούν από δήμαρχοι. Ή να μας πουν να μεταναστεύσουμε στην Αθήνα, την οποία οι Κυπραίοι ονομάζουν «χάος». Ποιο χάος; Οδηγήστε ένα πρωί στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό.