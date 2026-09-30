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Κάποιες άλλες πτυχές της φιλοσοφικής σκέψης και της σχέσης της με τον σύγχρονο κόσμο, πέρα από αυτές του ερευνητή Φιλοσοφίας και Ιστορίας, Πάμπου Ιακώβου, που αναφέρθηκαν στο χθεσινό κείμενο της στήλης, παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή (25/9) στην ίδια εκδήλωση στο πάρκο «Άρτεμις» στη Λάρνακα, ο διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Ανδρέας Τίφας, ο καθηγητής Λατινικής Γλώσσας, Γαβριήλ Ευαγγέλου και ο νευρολόγος-ψυχίατρος, Κυριάκος Βερεσιές.

«Η ψυχική ηρεμία επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος παραιτείται από την ατέρμονη αναζήτηση της βεβαιότητας», τόνισε ο Ανδρέας Τίφας αναλύοντας τους «Πυρρώνειους Τρόπους», που είναι δέκα επιχειρήματα του αρχαίου Σκεπτικού φιλόσοφου Αινησίδημου (1ος αιώνας π. Χ.),σύμφωνα με τα οποία «δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την πραγματική φύση των πραγμάτων, παρά μόνο για το πώς αυτά μας φαίνονται».

Πρόσθεσε ότι «η σημασία τους για τον σύγχρονο άνθρωπο, δεν έγκειται στην απόρριψη της γνώσης, αλλά στην καλλιέργεια μιας πιο προσεκτικής σχέσης με αυτήν, καθώς η πυρρώνεια-σκεπτική στάση, μας διδάσκει να μην ταυτίζουμε την πεποίθηση με τη γνώση, την εμφάνιση με την πραγματικότητα και την αυτοπεποίθηση με την αλήθεια». Ο καθηγητής Γαβριήλ Ευαγγέλου μίλησε για τη σημασία της φιλίας για μια ευτυχισμένη ζωή, «σε μια εποχή στην οποία η επικοινωνία έχει γίνει ευκολότερη από ποτέ», όπως ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Μπορούμε σήμερα να γνωρίσουμε περισσότερους ανθρώπους, να διατηρήσουμε επαφή με κάποιον που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να έχουμε καθημερινά γύρω μας έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων και εικόνων. Το ερώτημα που απασχολούσε τους αρχαίους φιλοσόφους εξακολουθεί, ωστόσο, να αφορά άμεσα τη δική μας ζωή. Αν η ευτυχία μας εξαρτάται ως έναν βαθμό από τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιες από τις σχέσεις μας είναι πραγματικά φιλίες και ποιες απλώς έχουμε συνηθίσει να τις ονομάζουμε έτσι;».

Και, βέβαια, μια προέκταση του ερωτήματος και της σκέψης πίσω από αυτό, είναι η αναφορά του δρα Κυριάκου Βερεσιέ, ότι «ζούμε στην εποχή της απόλυτης ταχύτητας, όπου η τεχνολογία υπόσχεται να μας φέρει πιο κοντά από ποτέ και, όμως, η μοναξιά, το άγχος και η συναισθηματική κόπωση χτυπούν την πόρτα όλο και περισσοτέρων ανθρώπων. Η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη», κατέληξε, «δεν είναι ούτε ο απόλυτος σωτήρας, ούτε ο απόλυτος δαίμονας, είναι εργαλεία. Όπως μας δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και η φιλοσοφία, το κλειδί βρίσκεται στο μέτρο και στην επίγνωση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να θεραπεύσουμε, να προβλέψουμε και να οργανώσουμε. Όμως, καμία μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βλέμμα κατανόησης, τη ζεστασιά μιας αγκαλιάς και την αληθινή κοινότητα – όπως αυτή που χτίζουμε εμείς απόψε εδώ, κάτω από το φως του φεγγαριού».