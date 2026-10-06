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Όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στο ελληνικό κοινοβούλιο το 2012, η επιτυχία της έμοιαζε να σηματοδοτεί την επιστροφή μιας πολιτικής δύναμης που πολλοί Ευρωπαίοι πίστευαν ότι ανήκε πλέον στην ιστορία.

Το κόμμα διακήρυττε ανοιχτά τον ελληνικό εθνικισμό, εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών και διατηρούσε μια πολιτική κουλτούρα βαθιά επηρεασμένη από τον ναζισμό. Μέλη του ενεπλάκησαν σε βίαιες επιθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα το 2013.

Επτά χρόνια αργότερα, το ελληνικό κράτος φάνηκε να την είχε νικήσει.

Τον Οκτώβριο του 2020, ύστερα από μία από τις σημαντικότερες πολιτικές δίκες στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, το δικαστήριο έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Τα περισσότερα κορυφαία στελέχη της καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης. Το ίδιο το κόμμα εξαφανίστηκε από το κοινοβούλιο.

Όμως η ήττα της Χρυσής Αυγής δεν σήμαινε και την εξαφάνιση της ελληνικής ακροδεξιάς.

Αντίθετα, ο πολιτικός της χώρος κατακερματίστηκε και, μέσα από αυτόν τον κατακερματισμό, εμφανίστηκαν νέα κόμματα. Πρώην στελέχη της Χρυσής Αυγής βρήκαν νέους δρόμους προς την εκλογική πολιτική, ενώ πολιτικοί που κάποτε βρίσκονταν στα όρια της ελληνικής δεξιάς μετακινήθηκαν πιο κοντά στο κέντρο της κυβερνητικής εξουσίας.

Τώρα, με την απελευθέρωση από τη φυλακή του πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, και την ανανεωμένη εμπλοκή του σε ένα νέο ακροδεξιό κόμμα, το ερώτημα δεν είναι πλέον απλώς αν μπορεί να επιστρέψει η Χρυσή Αυγή.

Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν το πολιτικό περιβάλλον που επέτρεψε στη Χρυσή Αυγή να αναπτυχθεί εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά.

Η Χρυσή Αυγή ηττήθηκε, αλλά η πολιτική της δεν διαγράφηκε

Για χρόνια, ήταν αδύνατο να συγχέει κανείς τη Χρυσή Αυγή με ένα συνηθισμένο συντηρητικό κόμμα.

Βουλευτές της εξέφραζαν ανοιχτά τον θαυμασμό τους για τον Αδόλφο Χίτλερ. Το 2012, ο Ηλίας Κασιδιάρης επιτέθηκε σωματικά σε δύο γυναίκες πολιτικούς της Αριστεράς κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής. Έξω από το κοινοβούλιο, η Χρυσή Αυγή διατηρούσε δίκτυα υποστηρικτών που επιτίθεντο σε μετανάστες, αριστερούς ακτιβιστές και πολιτικούς αντιπάλους.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποτέλεσε σημείο καμπής. Η κοινωνική κατακραυγή ανάγκασε τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν την οργάνωση με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οδηγώντας στις συλλήψεις της ηγεσίας της το 2013.

Η καταδικαστική απόφαση του 2020 ήταν ιστορική: η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση και η ηγεσία της οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ωστόσο, η εκλογική βάση της Χρυσής Αυγής δεν εξαφανίστηκε απλώς. Ούτε εξαφανίστηκαν η αντι-μεταναστευτική πολιτική, ο εθνικισμός ή η δυσπιστία απέναντι στο ελληνικό πολιτικό κατεστημένο.

Αντίθετα, η ακροδεξιά άρχισε να αναδιοργανώνεται.

Η ακροδεξιά μετά τη Χρυσή Αυγή

Μετά την κατάρρευση της Χρυσής Αυγής, η Ελλάδα εξακολούθησε να διαθέτει κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελληνική Λύση και η υπερσυντηρητική Νίκη διατήρησαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή το 2023, συγκεντρώνοντας 4,7% των ψήφων. Ο πολιτικός χώρος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα πυκνός, ακόμη κι αν τα κόμματα που τον καταλαμβάνουν παραμένουν διαιρεμένα από προσωπικές φιλοδοξίες, ηγετικές αντιπαραθέσεις και ιδεολογικές διαφορές.

Μέχρι το τέλος του 2024, τρία κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωναν συνολικά περίπου το ένα πέμπτο του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με ελληνικά πολιτικά δημοσιεύματα.

Οι Σπαρτιάτες αποτέλεσαν ίσως την πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι τα δίκτυα της Χρυσής Αυγής δεν είχαν εξαφανιστεί.

Το 2023, ενώ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή, ο Κασιδιάρης στήριξε δημόσια το κόμμα, αφού ο δικός του πολιτικός σχηματισμός, το Εθνικό Κόμμα – Έλληνες, είχε αποκλειστεί από τις εκλογές.

Η στρατηγική αυτή φάνηκε να λειτουργεί.

Οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή.

Δύο χρόνια αργότερα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Κασιδιάρης είχε ουσιαστικά λειτουργήσει ως κρυφός αρχηγός του κόμματος και ακύρωσε την εκλογή τριών βουλευτών του.

Η απόφαση ήταν σημαντική ακριβώς επειδή ανέδειξε τα όρια της απλής απαγόρευσης ενός προσώπου από την πολιτική δραστηριότητα: η πολιτική επιρροή μπορεί να συνεχιστεί μέσω άλλων ανθρώπων και ενός διαφορετικού κόμματος.

Η Χρυσή Αυγή είχε εξαφανιστεί ως επίσημη πολιτική οργάνωση.

Τα πολιτικά της δίκτυα, όμως, δεν εξαφανίστηκαν μαζί της.

Η σκληρότερη δεξιά μέσα στην κυβέρνηση

Εδώ η ελληνική ιστορία γίνεται πιο περίπλοκη.

Θα ήταν παραπλανητικό να περιγράψει κανείς τη Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως νεοναζιστικό κόμμα ή ως μια πολιτική δύναμη τύπου Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για ένα κυρίαρχο κεντροδεξιό κυβερνητικό κόμμα, το οποίο έχει επίσης στηρίξει νομοθετικά μέτρα με στόχο να εμποδίσει καταδικασμένα στελέχη της Χρυσής Αυγής να επιστρέψουν στο κοινοβούλιο.

Όμως η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής δεξιάς είναι πιο σύνθετη από μια απλή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους μετριοπαθείς συντηρητικούς και τους εξτρεμιστές.

Αρκετά σημαντικά στελέχη των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται από κόμματα ή πολιτικές παραδόσεις που βρίσκονταν πιο δεξιά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης είχαν όλοι προηγουμένως ενταχθεί στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τον ΛΑΟΣ, ένα εθνικιστικό δεξιό κόμμα που βρισκόταν σαφώς δεξιότερα της παραδοσιακής ευρωπαϊκής χριστιανοδημοκρατίας. Ο Βορίδης είχε προηγουμένως εμπλακεί στην ΕΠΕΝ, μια ακροδεξιά οργάνωση που συνδεόταν με υποστηρικτές της πρώην στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.

Οι μετέπειτα πολιτικές τους διαδρομές αναδεικνύουν κάτι σημαντικό: άνθρωποι και ιδέες μπορούν να μετακινηθούν από τα πολιτικά περιθώρια προς την κυβέρνηση χωρίς το ίδιο το πολιτικό σύστημα να ταυτίζεται πλήρως με τα κινήματα από τα οποία προήλθαν.

Η ακροδεξιά άλλαξε επίσης εμφάνιση

Η ναζιστική αισθητική της Χρυσής Αυγής ήταν πολιτικά τοξική. Οι σβάστικες, οι στολές, η βία στους δρόμους και ο ανοιχτός θαυμασμός για τον Χίτλερ καθιστούσαν σχετικά εύκολο για τους αντιπάλους της να αναγνωρίσουν τι ακριβώς εκπροσωπούσε.

Η νέα ακροδεξιά είναι πιο προσεκτική.

Οι μεταγενέστεροι πολιτικοί σχηματισμοί του Κασιδιάρη έδωσαν έμφαση στον ελληνικό εθνικισμό, την εθνική κυριαρχία, τη διαφθορά, τη μετανάστευση και την αντίθεση στο πολιτικό κατεστημένο, ενώ τα εμφανή ναζιστικά σύμβολα υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια εικόνα τους.

Αυτό δεν διαγράφει το παρελθόν του Κασιδιάρη.

Αλλάζει απλώς το πολιτικό περιτύλιγμα.

Η νέα γλώσσα είναι συχνά απλή και ελκυστική: έθνος, σύνορα, ασφάλεια, κυριαρχία και τάξη.

Και ακριβώς γι’ αυτό τα πολιτικά όρια γίνονται δυσκολότερο να χαραχθούν.

Ο Κασιδιάρης δοκιμάζει ξανά αυτά τα όρια

Τον Σεπτέμβριο του 2026, αφού εξέτισε περίπου έξι χρόνια από την ποινή του, ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του και έσπευσε να σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική.

Ωστόσο, δεν μπορεί απλώς να αναδημιουργήσει τη Χρυσή Αυγή και να τοποθετήσει το όνομά του στην κορυφή ενός ψηφοδελτίου. Η ελληνική νομοθεσία έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να εμποδίζει καταδικασμένους ηγέτες εγκληματικών οργανώσεων να χρησιμοποιούν νέα κόμματα ως οχήματα πολιτικής επιστροφής.

Ο Κασιδιάρης, όμως, απέδειξε ήδη πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστούν στην πράξη τέτοιοι περιορισμοί.

Τον περασμένο μήνα στήριξε δημόσια ένα νέο κόμμα, τη Συμμαχία Ελλήνων, η οποία συνδέεται με πολιτικούς που εξελέγησαν με τους Σπαρτιάτες το 2023.

Το πολιτικό πείραμα, επομένως, συνεχίζεται.

Μπορεί το κράτος να απαγορεύσει ένα κόμμα; Ναι.

Μπορεί να φυλακίσει τους ηγέτες του; Ναι.

Μπορεί όμως να εμποδίσει έναν πολιτικό να επηρεάζει ψηφοφόρους, να επικοινωνεί με υποστηρικτές, να στηρίζει υποψηφίους και να δρα μέσω πολιτικών συμμάχων;

Αυτό είναι προφανώς πολύ δυσκολότερο, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης στην Ελλάδα.

Η ακροδεξιά δεν χρειάζεται να ξαναγίνει Χρυσή Αυγή

Θα ήταν λάθος να αντιμετωπίζουμε την ακροδεξιά ως μία ενιαία οργάνωση που μπορεί να ηττηθεί μία για πάντα.

Και αυτό είναι ένα μάθημα που έχει παγκόσμια σημασία· δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα.

Η Χρυσή Αυγή ήταν μία συγκεκριμένη έκφραση της ελληνικής ακροδεξιάς. Η κατάρρευσή της άφησε πίσω της έναν πολιτικό χώρο στον οποίο μπόρεσαν να εισχωρήσουν άλλα κόμματα.

Ορισμένα ήταν ανοιχτά ακροδεξιά. Άλλα ήταν εθνικιστικά ή κοινωνικά συντηρητικά. Κάποια επιδίωξαν κοινοβουλευτική νομιμοποίηση, ενώ άλλα στηρίχθηκαν στον θρησκευτικό συντηρητισμό, την αντι-μεταναστευτική πολιτική και την εχθρότητα απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Παράλληλα, τμήματα της mainstream δεξιάς κινήθηκαν προς την ίδια γενική κατεύθυνση σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Η ενότητα μεταξύ αυτών των κομμάτων δεν επιτεύχθηκε και πιθανότατα δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

Αυτό που αναδύθηκε είναι κάτι πιο σύνθετο: ένα ολόκληρο φάσμα της δεξιάς και της ακροδεξιάς.

Στο ένα άκρο βρίσκονται οι συμβατικοί συντηρητικοί. Πιο πέρα βρίσκονται τα εθνικιστικά και κοινωνικά συντηρητικά κόμματα. Ακολουθούν οι ρητά ακροδεξιές οργανώσεις και, στο άκρο αυτού του νέου πολιτικού ηχητικού θαλάμου, βρίσκονται κινήματα όπως η Χρυσή Αυγή, η ηγεσία της οποίας καταδικάστηκε τελικά για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ένας πολιτικός χώρος που παραμένει ανοιχτός

Η Ελλάδα παρουσιάζει, επομένως, ένα παράδοξο.

Τα δικαστήριά της πέτυχαν μία από τις σημαντικότερες νομικές ήττες νεοναζιστικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Η κυβέρνησή της έχει στηρίξει μέτρα που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν καταδικασμένους εξτρεμιστές να επιστρέψουν στο κοινοβούλιο. Και η ίδια η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει πλέον ως η πολιτική δύναμη που υπήρξε κάποτε.

Κι όμως, ακροδεξιά κόμματα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι πρώην ακροδεξιοί ακτιβιστές και πολιτικοί έχουν καταλάβει ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Παράλληλα, ο εθνικιστικός και αντισυστημικός λόγος εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση, ενώ ένας καταδικασμένος πρώην ηγέτης της Χρυσής Αυγής έχει αποδείξει ότι η φυλάκισή του δεν τον εμπόδισε να επηρεάζει εκλογικές αναμετρήσεις.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, δεν είναι απαραίτητα ότι η Ελλάδα θα αναδημιουργήσει τη Χρυσή Αυγή στην παλιά της μορφή.

Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι κάτι πιο υπόγειο.

Ένα νέο κόμμα μπορεί να εγκαταλείψει τη σβάστικα, διατηρώντας όμως τον εθνικισμό.

Μπορεί να απορρίψει τη βία στους δρόμους, διατηρώντας όμως την αντι-μεταναστευτική πολιτική.

Μπορεί να μιλά τη γλώσσα της δημοκρατίας, ενώ οργανώνεται γύρω από έναν ηγέτη με βαθιά αντιδημοκρατικό πολιτικό παρελθόν.

Γι’ αυτό η επιστροφή του Κασιδιάρη έχει σημασία.

Δεν πρόκειται απλώς για την επιστροφή ενός πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής.

Είναι μια δοκιμασία για το αν το πολιτικό οικοσύστημα που κάποτε γέννησε τη Χρυσή Αυγή έχει πράγματι διαλυθεί ή απλώς αναδιοργανωθεί.

Τα ελληνικά δικαστήρια νίκησαν τη Χρυσή Αυγή.

Η ελληνική πολιτική, όμως, έχει αποτύχει σε μια ακόμη πιο δύσκολη αποστολή: να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που κατέστησαν δυνατή την άνοδό της εξαρχής.