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Πριν λίγες μέρες, η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι συμμετείχε στη διεθνή εκστρατεία «Άδειες Καρέκλες» (Empty Chairs), ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλους εκείνους που, όπως αναφέρει, «εξαιτίας ρωσικών διώξεων, παράνομων φυλακίσεων, αναγκαστικών εξαφανίσεων ή δολοφονιών, στερήθηκαν τη δυνατότητα να βρίσκονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να ζουν ελεύθεροι.

Τα ονόματά τους αναγράφονται στις καρέκλες στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Σε άλλες καρέκλες αναγράφεται η φράση “Άγνωστο Όνομα”,γιατί παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των Ουκρανών που κρατούνται παράνομα από τη Ρωσία». Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για στοχοποίηση δημοσιογράφων και άλλων εργαζόμενων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στον μεταξύ τους πόλεμο, που διαρκεί από το 2022 και που άρχισε ουσιαστικά το 2014 με την κατάληψη και προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Η ουκρανική εκστρατεία «Άδειες Καρέκλες», υπενθυμίζει τη σκληρή αλήθεια ότι οι δημοσιογράφοι μπορεί να γίνουν άμεσοι στόχοι σε μια στρατιωτική σύγκρουση και ότι είναι… ψευδαίσθηση, η αντίληψη ότι κάθε εμπόλεμη πλευρά, σέβεται τους ανθρώπους του Τύπου.

Στην πραγματικότητα, η παρουσία δημοσιογράφων στο πεδίο της μάχης, ακόμα και μαζική, δεν «προστατεύει» από επιθέσεις, ούτε τους ίδιους, ούτε όσους είναι μαζί τους και κοντά τους. Καθοριστικό γεγονός που φωτίζει την πραγματικότητα αυτή, υπήρξε η εν ψυχρώ, ομαδική δολοφονία 32 δημοσιογράφων και 25 άλλων πολιτών, ανάμεσα τους πολλά γυναικόπαιδα, στις 23 Νοεμβρίου 2009 στην επαρχία Μαγκουιντάναο στις Φιλιππίνες, που ήταν το πιο στυγερό και αποτρόπαιο έγκλημα όλων των εποχών, μέσα σε μια μέρα, εναντίον του δημοσιογραφικού κόσμου. Υπεύθυνος της σφαγής ήταν ο Αντάλ Αμπατουάν, δήμαρχος της πόλης Ντάτου Ουνσάϊ στις Νότιες Φιλιππίνες, όπου ένοπλες συμμορίες μουσουλμάνων οπλαρχηγών, για πολλά τώρα χρόνια πολεμούν η μια την άλλη, ή τον εθνικό στρατό, με συνήθως άγρια κακοποιημένα θύματα. Πάντως, η σφαγή αυτή, επιτάχυνε τις διεθνείς πιέσεις και οδήγησε στην υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων το 2012, που συντονίζει η UNESCO.

Το 2013, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ορίσθηκε επίσημα η 2α Νοεμβρίου κάθε έτους, ως Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων. Σημειώνεται ότι το 2019, Δικαστήριο στη Μανίλα έκρινε ένοχους, αρκετά μέλη της οικογένειας Αμπατουάν, για 57 ανθρωποκτονίες και τους επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς δικαίωμα αναστολής. Δυστυχώς, όμως, παρά τα μέτρα για τερματισμό της ατιμωρησίας, εξακολουθούν να χάνονται στους πολέμους ζωές δημοσιογράφων και άλλων άμαχων αθώων και να μένουν πίσω οι άδειες καρέκλες τους…