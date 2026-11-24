Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

…προς ναυτιλλομένους φίλους. Όχι κατ’ ανάγκην της θάλασσας, την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν, αλλά εκείνους που είναι γενναιόδωροι σε όλα, και η ψυχή τους ανθίζει.

1. Μακριά από τσιγκούνηδες, φιλοχρήματους, προικοθήρες και ζηλόφθονους – μαζί πάνε αυτοί και τους αναγνωρίζεις εν ριπή οφθαλμού.

ΥΓ: Συνήθως, υποδύονται ότι είναι πλούσιοι και ικανοί επιχειρηματίες, αλλά δεν τους βγαίνει.

2. «Κάποια μέρα, όλα όσα είναι δικά σου, ή θα δοθούν φιλανθρωπικά, ή θα φαγωθούν από φιλοχρήματους συγγενείς σου» – Άντονι Χόπκινς.

3. «Τα όνειρά σου μη τα λες γιατί μια μέρα κρύα μπορεί και οι φροϋδιστές να ’ρθουν στην εξουσία» – Διονύσης Σαββόπουλος.

4. «Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και να αλλάξεις την αρχή. Μπορείς όμως να ξεκινήσεις από εκεί που βρίσκεσαι και να αλλάξεις το τέλος» – Κλάιβ Στέιπλς Λιούις (συνήθως ως C. S. Lewis), Ιρλανδός μυθιστοριογράφος και ακαδημαϊκός.

5. «Η ζωή είναι σαν να κάνεις ποδήλατο. Για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι» – Άλμπερτ Άισταϊν.

ΥΓ: Με αυτοκίνητο τούρμπο, τζιπ θηριώδες και φρεσκοπλυμένη λιμουζίνα, σαν τις ρωσικές που πλημμύρισαν την Κύπρο, δεν πας πουθενά…

6. «Είσαι πιο γενναίος από όσο πιστεύεις, πιο δυνατός από όσο φαίνεσαι, και πιο έξυπνος από όσο νομίζεις» – ο ήρωας «Κρίστοφερ Ρόμπιν» από το σύμπαν του «Γουίνι το Αρκουδάκι» του Α. Α. Μίλν.

7. Τώρα που πλησιάζουν οι προεδρικές, ο απίθανος Έλληνας (όχι Ελλαδίτης παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό!) γελοιογράφος Αρκάς, σκιτσάρει και λέει: «Η δημοκρατία δίνει σε όλους φωνή, όχι όμως μυαλό».

8. Να και μια ευπρόσδεκτη βοήθεια από τη φίλη μου, την Τεχνητή Νοημοσύνη, ΑΙ, για τσιγκούνη και φιλοχρήματο:

• Δεν δίνει ούτε του αγγέλου του νερό: Για κάποιον υπερβολικά τσιγκούνη που δεν προσφέρει ούτε τα απολύτως απαραίτητα, ακόμη και μπροστά στον θάνατο.

• Τρώει τα λύσσακά του / Τα ’χει και τα βλέπει: Για όσους συσσωρεύουν χρήματα χωρίς να τα απολαμβάνουν.

• Καβούρια στην τσέπη: Έκφραση για όσους αποφεύγουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μην πληρώσουν.

• Απ’ τη μύγα ξίγκι (βγάζει): Για όσους προσπαθούν να κερδίσουν ή να εξοικονομήσουν χρήματα, ακόμη και από το πιο ασήμαντο πράγμα.

• Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς: Γνωστό ρητό που δείχνει ότι, όσο κι αν κατακρίνεται η φιλοχρηματία, η επιθυμία για δύναμη και αναγνώριση παραμένει ισχυρότερη.

• Ο φιλάργυρος και το γουρούνι μετά θάνατον ωφελούν: Λαϊκή παροιμία που τονίζει ότι τα χρήματα του τσιγκούνη γίνονται χρήσιμα μόνο όταν τα κληρονομήσουν άλλοι.

ΥΓ: Φτιάχνεις ωραίο λάκκο (σ.σ. εμείς στην Ελλάδα δεν γουστάρουμε φουκούδες!).

• Δώσε του γάιδαρου τριφύλλι και του φιλάργυρου φλουρί: Για να δείξει ότι ο καθένας ικανοποιείται μόνο με ό,τι ταιριάζει στη φύση του.

ΥΓ: Προς τι όλα αυτά τα …γνωμικά, θα πεις; Μα, για να τηρούμε τα ωραία μας έθιμα. Αν έδινε ο Κολοκοτρώνης εκατό φουκούδες να τις γεμίσουμε με κάρβουνα και στην κατάλληλη στιγμή να περάσουμε τα κρέας στη σούβλα και να την γυρίζουμε λεβέντικα. Με μηχανισμό με μπαταρία, ούτε για αστείο. Θα ’ρθει ο Γέρος του Μωριά και θα μας κάνει …μπάρμπεκιου!