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Η τραγωδία στην Κακοπετριά φέρνει στο προσκήνιο την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την εκμετάλλευση στις μαθητικές εκδρομές. Όμως, πριν δείξουμε όλους τους άλλους με το δάχτυλο, ας κοιτάξουμε και τον καθρέφτη της δικής μας ευθύνης.

Ο τραγικός θάνατος της 17χρονης μαθήτριας συγκλονίζει. Ένα κορίτσι που πήγε με τις φίλες/λους και τους συμμαθητές/τριες του για να περάσει όμορφα, να ζήσει μια εμπειρία της ηλικίας του, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος και μια ολόκληρη κοινωνία αναζητά απαντήσεις.

Και μαζί με την τραγωδία ανοίγει ξανά ο φάκελος των μαθητικών εκδρομών χωρίς ουσιαστική εποπτεία, χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο ευθύνης και, όπως καταγγέλλεται, χωρίς την απαιτούμενη διαφάνεια.

Ποιος διοργανώνει αυτές τις εκδρομές; Ποιος εισπράττει τα χρήματα; Ποιος επιλέγει το ξενοδοχείο; Ποιος ελέγχει τις συνθήκες διαμονής και, κυρίως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν εκατοντάδες ανήλικοι βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους;

Τα ερωτήματα δεν είναι ούτε υπερβολικά ούτε παράλογα. Είναι αυτονόητα. Και οι καταγγελίες γονέων για χρήματα που καταβάλλονται χωρίς αποδείξεις, για άγνωστους διοργανωτές και για ελλιπή ενημέρωση, εφόσον επιβεβαιωθούν, δεν αποτελούν μια κοινωνική αταξία. Αποτελούν σοβαρή ένδειξη ότι κάποιοι ενδεχομένως εκμεταλλεύονται την επιθυμία των παιδιών για διασκέδαση και την αδυναμία των γονέων να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει.



Ο θάνατος λοιπόν της 17χρονης δεν πρέπει να συνδεθεί αυθαίρετα με τις καταγγελίες ούτε να χρησιμοποιηθεί για εύκολες καταδίκες. Αν τελικά αποδειχθεί ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, αυτό δεν αναιρεί τον προβληματισμό. Η τραγωδία μπορεί να μην προκλήθηκε από τις συνθήκες της εκδρομής, αλλά ανέδειξε κινδύνους και κενά που δεν δικαιούμαστε να αγνοούμε. Ούτε από τέτοιου είδους εκδρομές ούτε από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.



Κι έρχομαι στο κεφάλαιο των γονέων. Όχι για να αποποιηθούν οι άλλοι τις ευθύνες τους, αλλά για να αναγνωρίσουμε και το δικό μας μερίδιο.



Καταθέτω και την προσωπική μου μαρτυρία με την ανθρώπινη υπόσταση που διακατέχει έναν γονέα, αναδεικνύοντας κυρίως, το δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στην προστασία των παιδιών και στην ανάγκη τους να ζήσουν, να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν τις δικές τους εμπειρίες.



Πέρσι η κόρη μου πήγε σε μια τέτοια εκδρομή. Ο δισταγμός και ο προβληματισμός μου ήταν εμφανείς. Της έθεσα ακριβώς τα ίδια ερωτήματα που σήμερα θέτουν εκατοντάδες άλλοι γονείς. Ποιος διοργανώνει; Ποιος είναι υπεύθυνος; Πού θα μείνουν; Ποιος θα βρίσκεται κοντά τους αν συμβεί κάτι; Ουσιαστικές απαντήσεις δεν πήρα.

Από την άλλη, υπήρχε και το δίλημμα. Να της στερήσω κάτι που ήθελε τόσο πολύ; Μια διήμερη διανυκτέρευση με φίλες και συμμαθητές, μια εμπειρία που για εκείνη είχε αξία, που δεν μπορούσε να αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο τους δικούς μου φόβους;



Η εκμετάλλευση, όπου υπήρχε, ήταν εμφανής. Την προσπέρασα, όπως πολλές φορές προσπερνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας τέτοιες καταστάσεις. Όχι επειδή δεν τις βλέπουμε, αλλά επειδή έχουμε μάθει να συμβιβαζόμαστε μαζί τους. Κι αυτό είναι ίσως είναι το λιγότερο ανησυχητικό σε σχέση με την ασφάλεια.



Όσο για την ασφάλεια, ο φόβος ήταν τεράστιος. Είχα μπροστά μου δύο επιλογές. Η μία ήταν να μην την αφήσω, δημιουργώντας μια διάκριση απέναντι σε κάτι που έκαναν οι περισσότεροι συμμαθητές της. Η άλλη ήταν να την αφήσω, με την ευχή και τον εξάψαλμο: «ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ…»

Τελικά, έγινε το δεύτερο. Με τη συγκατάθεσή μου πήγε. Άρα, και με τη δική μου ευθύνη. Όχι την ευθύνη της διοργάνωσης για όσα ενδεχομένως συνέβαιναν εκεί. Αλλά την ευθύνη της απόφασης που πήρα, γνωρίζοντας ότι δεν είχα όλες τις απαντήσεις.

Αυτή είναι η πραγματικότητα πολλών γονέων. Δεν είμαστε ούτε αδιάφοροι ούτε ανεύθυνοι. Είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας αλλά συνάμα και χωρίς να τα αποκλείσουμε από τη ζωή. Και κάπου ανάμεσα στον φόβο και στην επιθυμία τους να ζήσουν, αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις.



Δεν μπορεί, όμως, η ασφάλεια των παιδιών να εξαρτάται από την τύχη, τις προσωπικές επιλογές κάθε γονέα ή μια υπογραφή σε ένα έντυπο που μεταθέτει ευθύνες.

Χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια, έλεγχος και σαφής προσδιορισμός των υπευθύνων. Η περίπτωση των μαθητικών εκδρομών δεν είναι εμπόρευμα, ούτε ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Είναι μια ανάγκη των παιδιών, που πρέπει να ικανοποιείται με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Γιατί δεν πάμε καλά όταν θεωρούμε φυσιολογικό να πληρώνουμε χωρίς να γνωρίζουμε, να υπογράφουμε χωρίς να ενημερωνόμαστε και να αφήνουμε τα παιδιά μας με μια ευχή.

Και κυρίως, δεν πάμε καλά όταν πρέπει να συμβεί το ανεπανόρθωτο για να αναρωτηθούμε ποιος τελικά είχε την ευθύνη.