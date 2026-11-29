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Σε ποια Κύπρο, αλήθεια, μια οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 100 χιλιάδων ευρώ χρήζει έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος; Τα 12 μέτρα που εξήγγειλε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι, πέραν της οικονομικής τους διάστασης, αποκαλυπτικά και μιας πολύ συγκεκριμένης αντίληψης για την διαστρωμάτωση της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.

Θα ’ναι ογδόντα (περίπου) χρόνων – σχεδόν κάθε Παρασκευή συναντιόμαστε στον «Σκλαβενίτη» της Έγκωμης σαν γνωστοί από χρόνια, σαν «ξένοι-γνώριμοι» (που λέει κι η Χαρούλα), σαν στις παλιές γειτονιές συντοπίτες με τα «καλημέρα σας», «καλημέρα σας! Πώς είστε; Εδώ/ Πάλι, εδώ/ Το ραντεβού μας/ Η δουλειά πώς πάει;».

Την παρατηρώ να στέκεται, συνήθως, μπροστά από το ψυγείο με τα τυριά, να αναποδογυρίζει μια συσκευασία, να απομακρύνει για λίγο από τα μάτια της τα γυαλιά της πρεσβυωπίας για να διακρίνει καλύτερα τα γραμμάρια και την τιμή -έπειτα να ξαφνιάζεται· όχι, πάλι δεν το περίμενε-, να την τοποθετεί στο καροτσάκι της κι ύστερα, αφού έχει περιεργαστεί για λίγο και τα υπόλοιπα πράγματα που έχει ήδη βάλει μέσα στο καρότσι -το ψωμί, τη δωδεκάδα με τ’ αυγά, το ζυγισμένο σακουλάκι με τις ντομάτες-, να την επιστρέφει στο ψυγείο. «Πολύ ακριβά, βρε παιδάκι μου», λέει. «Δεν φτάνουν…».

Την καταλαβαίνω – την ξέρω· την ξέρεις κι εσύ, αν παρατηρήσεις καλά τους ανθρώπους γύρω σου, στις έξω περιοχές του ελιτισμού: προφανώς, κάποτε θα αγόραζε τα τυριά με το κιλό, όταν θα μαζεύονταν τις Κυριακές τα παιδιά και τα εγγόνια της στο σπίτι, θα τα έκοβε σε μεγάλες φέτες και θα τις έβαζε στα νόστιμά της σάντουιτς χωρίς να πολυσκοτίζεται για το πόσα κομμάτια θα περίσσευαν – σαράντα χρόνια δουλειάς, παιδιά, κοινωνικές ασφαλίσεις ανελλιπώς πληρωμένες και η βεβαιότητα πως στα γεράματά της θα μπορούσε να ζήσει λίγο πιο λάσκα. Αντ’ αυτού, εξακολουθεί να εκπαιδεύεται σε μια τέχνη που δεν είχε προγραμματίσει -που δεν φανταζόταν!- να διδαχθεί στο τέλος της ζωής της: Την τέχνη της στέρησης.

Αυτή τη γυναίκα -την εν δυνάμει γιαγιά μου· γιαγιά όλων μας- σκεφτόμουν την Τετάρτη, ακούγοντας το τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις εξαγγελίες του για τα 12 μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, συνολικού ύψους πέραν των €65 εκατομμυρίων. Και, για να μην παρεξηγούμαστε, κάθε ευρώ που επιστρέφει στον πολίτη, ιδίως σ’ εκείνον που το έχει πραγματικά ανάγκη, είναι σημαντικό· αλλά, όχι, δεν είναι και πράξη μεγαλοψυχίας εκ μέρους της εκάστοτε κυβέρνησης, αφού τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται από τις προσωπικές οικονομίες των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου· είναι χρήματα των πολιτών – δικά μου, δικά σου.

Οι 100 χιλιάδες ευρώ της «μεσαίας τάξης»

Ακούγοντας τις εξαγγελίες του Προέδρου, στάθηκα (ομολογουμένως με κάποια αμηχανία) στο ύψος του εισοδηματικού κριτηρίου που καθορίστηκε για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά: 100 χιλιάδες ευρώ ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος ετησίως. Που σημαίνει πως μια οικογένεια με μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα που αντιστοιχεί σε €8333 μπορεί, εφόσον πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, να καταστεί δικαιούχος έκτακτης κρατικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην Κύπρο. Το 2026.

Για να έχουμε, ωστόσο, μια αίσθηση των μεγεθών: σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2025, «ο διάμεσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός στην Κύπρο ανερχόταν στα €1953» – που σημαίνει πως οι μισοί περίπου μισθωτοί του τόπου λαμβάνουν μέχρι αυτό το ποσό. Δύο εργαζόμενοι, συνεπώς, που αμείβονται με τον διάμεσο μισθό, συγκεντρώνουν ετησίως -υπολογίζοντας 12 μισθούς για τον καθένα- κάτι λιγότερο από 47 χιλιάδες ευρώ. Ούτε τα μισά, δηλαδή, από το ανώτατο εισοδηματικό όριο που έθεσε η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

Σχεδόν σκανδαλώδης, κατά την άποψή μου, η κοινωνική στόχευση της συγκεκριμένης εξαγγελίας – όχι γιατί οι άνθρωποι που βγάζουν 100 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο δεν έχουν δικαίωμα να επωφελούνται από τις πολιτικές του κράτους, αλλά επειδή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, εξ ορισμού, θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στον πραγματικό βαθμό ανάγκης του κάθε νοικοκυριού. Πώς αλλιώς; Δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο εκείνος που περιορίζει τις αποταμιεύσεις του κι εκείνος που περιορίζει τη διατροφή του. Σωστά;

Αδυνατώ να το καταλάβω: Ποια είναι αυτή η (στρεβλή;) αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για τη σύγχρονη κυπριακή μεσαία τάξη; Γιατί, αν θεωρούμε πως η οικογένεια των 100 χιλιάδων ευρώ χρήζει έκτακτης οικονομικής στήριξης, τότε η οικογένεια των 25 ή των 30 χιλιάδων ευρώ σε ποια ακριβώς κοινωνική κατηγορία εμπίπτει;

Η ευημερία των «απέναντι»

Υπάρχει, απ’ την άλλη, και μια κατηγορία ανθρώπων, την οποία αισθάνομαι πως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην ολότητά της, επειδή η Πολιτεία εξακολουθεί να σχεδιάζει αρκετές από τις κοινωνικές πολιτικές της στη βάση ενός συγκεκριμένου, παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου: τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους – τους άγαμους, τους διαζευγμένους, εκείνους που δεν απέκτησαν παιδιά, αυτούς που δεν έχουν την πολυτέλεια να επιμερίζονται το ενοίκιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας τους, τις καθημερινές τους υποχρεώσεις με έναν δεύτερο άνθρωπο.

Αλλά κι εκείνους που, στα σαράντα τους πια, έχουν αναβάλει τόσες φορές το σχέδιο μιας διαφορετικής ζωής, ώστε έπαψαν και να το συζητάνε. Αυτοί που (νομίζουμε πως) ζουν στη σκιά. Σε κάποιο συνοικισμό. Κάπου αόριστα.

Προφανώς και δεν είναι κακό να δημιουργείται πλούτος – το αντίθετο! Είναι, όμως, κοινωνικά επικίνδυνο να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ εκείνων που μετέχουν σ’ αυτόν τον πλούτο και εκείνων που, αν και εργάζονται, απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τη δυνατότητα συμμετοχής τους.

Κι αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, στην Κύπρο των διαδοχικών οικονομικών αναβαθμίσεων, σύμφωνα με την ίδια τη Στατιστική Υπηρεσία, το 17,1% του πληθυσμού (!) βρισκόταν το 2025 «σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» – δηλαδή, περίπου ένας στους έξι ανθρώπους που ζουν δίπλα μας. Δεν είναι λίγοι. Ούτε είναι αόρατοι – εκτός κι αν επιλέγουμε εμείς να μην τους βλέπουμε.

Άλλο να αναβάλεις την ανακαίνιση της κουζίνας σου κι άλλο να αναβάλεις μια επίσκεψη στον οδοντίατρο επειδή δεν έχεις τα χρήματα· άλλο να περιορίζεις τα έξοδα των διακοπών σου κι άλλο να μην έχεις πάει διακοπές εδώ και 10 χρόνια – κι είναι, ομολογουμένως, κάπως ανησυχητικό να πρέπει να εξηγούμε ακόμη και τα αυτονόητα.

Όχι, δεν βιώνουμε όλοι την ίδια ακρίβεια. Επειδή δεν βιώνουμε όλοι την ίδια Κύπρο.

Τα Χριστούγεννα του Προεδρικού

Από τα 12 μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον ΔΗ.ΣΥ., τα 9 αφορούν επαναλαμβανόμενα χριστουγεννιάτικα βοηθήματα – με το ΑΚΕΛ να ασκεί επίσης κριτική στην επανάληψη και στην προσωρινότητα των μέτρων. Η παράταση, μάλιστα, της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα κίνησης μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2027 είχε ήδη ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή, στις 19 Νοεμβρίου – έξι μέρες πριν από το τηλεοπτικό μήνυμα. Η δε επικοινωνιακή τους συσκευασία ως «νέων μέτρων» είναι, ομολογουμένως, περισσότερο εντυπωσιακή από τον βαθμό ανανέωσης του περιεχομένου τους.

Ασφαλώς και η παρούσα κυβέρνηση δεν δημιούργησε όλα τα προβλήματα που καλείται σήμερα να διαχειριστεί. Απελθέτω απ’ αυτής το ποτήριον τούτο. Ούτε είναι σοβαρή πολιτική προσέγγιση να της καταλογίζουμε κάθε διεθνή ανατίμηση στην ενέργεια ή κάθε στρέβλωση που κληρονόμησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Διαθέτει, όμως, χάρη και στην καλή πορεία της οικονομίας (μας), τη δυνατότητα να παρέμβει με μεγαλύτερη τόλμη στις διαρθρωτικές αδυναμίες της: στο στεγαστικό, στο δυσανάλογο κόστος του ηλεκτρισμού, στη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών, στη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Με διάρκεια. Με συνέχεια. Εμ, κι όχι υποχρεωτικά με τηλεοπτικό μήνυμα.

Κι αν, πράγματι, ευημερούμε τόσο πολύ ως χώρα -που εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσουμε να ευημερούμε-, θα ήθελα κάποτε κι εκείνη -η εν δυνάμει γιαγιά μου-, όταν θα την ξαναδώ την Παρασκευή μπροστά από το ψυγείο με τα τυριά στον «Σκλαβενίτη», να μπορέσει να διαλέξει, επιτέλους, εκείνο το τυρί που της αρέσει· χωρίς να αναποδογυρίζει τις συσκευασίες, χωρίς να υπολογίζει τα γραμμάρια, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσει κάτι άλλο από το καροτσάκι της προτού φτάσει στο ταμείο. Όχι μόνο τον Δεκέμβριο. Και τον Ιανουάριο. Και τον Φεβρουάριο. Και για όλα εκείνα τα χρόνια που της απομένουν.

Για να της αναλογεί κι εκείνης κάτι -κάτι πραγματικά δίκαιο- από τα «λάφυρα της νίκης».

*Ο τίτλος είναι παράφραση στίχου του Κώστα Τριπολίτη, από το τραγούδι «Πρόεδρε», σε μουσική Διονύση Τσακνή.

xatzigeorgiou@yahoo.com

Ελεύθερα, 29.11.2026