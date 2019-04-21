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34 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα της χαράς.

Τέτοια εποχή το 1985 δεν είχα κλείσει ούτε τα 8. Όσα θυμάμαι από το τελευταίο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είναι περισσότερο εμβόλιμες μνήμες. Κάτι σαν ιδιωτικοί αστικοί μύθοι, σαν γεγονότα που συνέβησαν σε μια άλλη διάσταση, έτη φωτός μακριά από τα πραγματικά βιώματα. Θυμάμαι πολύ πιο έντονα τον εαυτό μου 2 ή 3 χρόνια νωρίτερα στο νηπιαγωγείο να φοράω μια κίτρινη αθλητική στολή του Άρεως που ετσιθελικά μού φόρεσε ο θείος μου και τους συμμαθητές μου να με χλευάζουν με άγουρα αποδοκιμαστικά συνθήματα μιας τραχιάς εποχής.

Αυτό ήταν. Το μπούλινγκ έπιασε τόπο. Ήταν το κρίσιμο «κλικ» που βρήκε πρόσφορο έδαφος σ’ έναν εύθραυστο και εύπλαστο ακόμη ψυχισμό, μεταδίδοντας το μικρόβιο του οπαδού.

Ήταν δύσκολο στη βορειοελλαδική επαρχία της δεκαετίας του ’80 να ξεγλιστρήσεις από το δόκανο. Ο πατέρας μου, αντίθετα, ιδεολογικά και συνδικαλιστικά ταγμένος σε πιο ρομαντικούς αγώνες και σφυρηλατημένος στον στίβο της υπεύθυνης βιοπάλης, περιφρονούσε όλο αυτό το χάσιμο ενέργειας, χρόνου και φαιάς ουσίας. Όταν κατάλαβε ότι μπήκα σ’ αυτό το εθιστικό λούκι ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο εξυπνάκιας homo sapiens, αφού αφάνισε τον φιλήσυχο νεάντερνταλ, λοιδορώντας τον και ως κατώτερο, εμφύτευσε στο αρειμάνιο DNA του και την αυτοκαταστροφική τάση να κλείνεται σε αόριστα μαντριά και να ταλαιπωρεί τον εαυτό του με φανταστικές έριδες. Η πρωτόγονη εκείνη ανάγκη που ωθεί τον εξελιγμένο αγριάνθρωπο να γίνει ντε και καλά μέρος ενός ευρέως συνόλου, μιας κοινής συνισταμένης, ακόμη κι αν είναι το χρώμα μιας φανέλας, ή το σχήμα ενός εμβλήματος, είχε ξυπνήσει μέσα μου και δεν υπήρχε γυρισμός.

Είναι δύσκολο να καταπολεμήσεις την παρόρμηση να γίνεις ένα με τη μάζα, να ενώσεις τη φωνή σου με κάθε καρυδιάς καρύδι, να κανακέψεις τον βάνδαλο μέσα σου, να ξεδώσεις, να ξεράσεις τα απωθημένα σου.

Τον εθισμό με τα χρόνια παγίωσαν και σφυρηλάτησαν όχι οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες, ούτε φυσικά οι τίτλοι, στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ αλλά η ίδια η αυταξία του οπαδισμού. Οι κόντρες, η εναλλαγή συναισθημάτων, η συνθηματοποιΐα. Ήταν και μια περίοδος πιο άγρια και αλήτικη. Αλλά επίσης πιο αθώα και συναρπαστική. Πριν το παιχνίδι μεταλλαχθεί σε προϊόν πολυτελείας.

Τα χρόνια που ακολούθησαν το ποδόσφαιρο άλλαξε. Όπως κι ο κόσμος ολάκερος. Η Ιστορία τελείωσε και επανάρχισε. Φυσικά, άλλαξα κι εγώ. Δοκίμασα κι άλλες εθιστικές, αλλά πιο δημιουργικές διεξόδους σε μια υποσυνείδητη προσπάθεια να απαλλαγώ από το μικρόβιο. Το ενδιαφέρον μου για την τέχνη είναι ένα είδος νέμεσης για τον σκοτεινό εαυτό μου. Πνεύμα και οπαδισμός δεν είναι απλώς δύο αντιφατικές συνθήκες. Είναι το άσπρο με το μαύρο. Το ασπρόμαυρο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ. Προφανώς, κάποια ψυχική αναπηρία με καταδίκασε ισόβια να ισορροπώ με άνεση μόνο ανάμεσα σε ακραίες αντιφάσεις.

Την απόλαυση της ενασχόλησης με το οπαδιλίκι και τον ρυπαρό κόσμο του ομαδικού αθλητισμού τροφοδοτεί εν μέρει η κρυφή ενοχή και η συνειδητοποίηση της ματαιότητάς της. Διότι κανονικά αντιπροσωπεύει όσα απεχθάνομαι: εμπορευματοποίηση, στυγνός φτιασιδωμένος επαγγελματισμός, μια μόνιμη εστία τυφλού μίσους, άλογης βίας, διαπλοκής, ξεπλύματος, εθνικισμού και καταστολής. Η τριβή μου με όλο αυτόν τον συρφετό είναι η απόλυτη δοκιμασία ζωής. Έγινα το πειραματόζωο του εαυτού μου.

Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Η σύγχρονη ρωμαϊκή αρένα του γηπέδου ερεθίζει σκέψη και συναίσθημα. Όπως συνέβαινε στα αρχαία θέατρα, όπου οι θεατές ανέλυαν με πάθος το δρώμενο και η συγκίνηση χτυπούσε κόκκινο. Δεν μου αρέσει ως άθλημα και παιχνίδι. Το προτιμώ ως αφορμή γι’ αυτή τη συγκίνηση κι αυτό το πηγαίο πάθος, ως πηγή μιας άδολης χαράς η διαχείριση της οποίας προκαλεί απόγνωση και γειώνει. Ίσως γιατί συνεπάγεται τη λύπη κάποιου άλλου.

Σήμερα, ο ΠΑΟΚ κλειδώνει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Ουσιαστικά είναι το πρώτο μου και δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Σήμερα που δημοσιεύονται είναι η μέρα που θα πανηγυρίσω με ένοχο πάθος. Από αύριο, θα συνεχίσω τη μάταια αναζήτηση τρόπων για να το διοχετεύσω σε πιο ουσιαστικά κανάλια.