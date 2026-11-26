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Η Πάφος FC εξάντλησε την πολυτέλεια των απωλειών στο Κόνφερενς Λιγκ. Με ένα βαθμό στο ενεργητικό και τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο υποδέχεται σήμερα τη Μίντιλαντ στο Στάδιο «Άλφαμεγα», γνωρίζοντας πως ενδεχόμενη νέα αποτυχία θα περιορίσει δραματικά τις πιθανότητες πρόκρισης.

Οι γαλάζιοι βρίσκονται στην 30ή θέση, έχοντας ηττηθεί με το ίδιο σκορ (1-3) από Αταλάντα και Τβέντε, ενώ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Ρίγα (1-1). Με νίκη απέναντι στους Δανούς, λοιπόν, θα έχουν βάσιμες ελπίδες διεκδίκησης θέσης στην 24άδα, προτού αντιμετωπίσουν τη Μιάλμπι στη Σουηδία (10/12) και τη Χαρτς στη Λεμεσό (17/12).

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