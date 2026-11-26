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Η επιβολή νέων τελωνειακών επιβαρύνσεων στις εισαγωγές προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε ισχυρό πλήγμα στη Shein, με τον κινεζικό κολοσσό του διαδικτυακού λιανεμπορίου να χάνει περισσότερο από το ένα τέταρτο των πωλήσεών του στην ευρωπαϊκή αγορά κατά τους θερινούς μήνες. Οι νέες επιβαρύνσεις έχουν περιορίσει τη μέχρι πρότινος ισχυρή ζήτηση για προϊόντα γρήγορης μόδας (fast fashion) από την Κίνα.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία, τα έσοδά της στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 28% το τρίτο τρίμηνο, μετά την επιβολή από την ΕΕ, τον Ιούλιο, τέλους ύψους 3 ευρώ στις εισαγωγές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ. Το κόστος των εισαγωγών αυξήθηκε περαιτέρω τον Νοέμβριο, με την εφαρμογή πρόσθετου τέλους διαχείρισης ύψους 2 ευρώ.

Η σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά οδήγησε σε μείωση των συνολικών εσόδων της Shein κατά 6%, παρά τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που κατέγραψε σε άλλες αγορές, όπως η Λατινική Αμερική.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, νωρίτερα εντός του έτους. Μειωμένες ήταν και οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, εξέλιξη την οποία η Shein απέδωσε στην αυξανόμενη συμμετοχή τρίτων προμηθευτών στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, μέσω της οποίας εισπράττει ποσοστό επί των πωλήσεών τους.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κερδοφορία της, η εταιρεία προχώρησε σε περιορισμό των δαπανών για μάρκετινγκ και διεκπεραίωση παραγγελιών. Οι περικοπές συνέβαλαν στην αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 17% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, αντισταθμίζοντας εν μέρει την πτώση κατά 53% που είχε καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η μετοχή της Shein ενισχύθηκε κατά 3,9% το πρωί της Πέμπτης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, προτού περιορίσει τα κέρδη της.

Υπό πίεση το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein

«Τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αλλά είναι χαμηλότερης ποιότητας απ’ ό,τι δείχνουν», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Jefferies, μεταξύ των οποίων ο Τζον Τσου (John Chou).

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές επισήμαναν ότι η συρρίκνωση των μεικτών περιθωρίων κέρδους και η διεύρυνση των εκροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτελούν ολοένα και σημαντικότερες ενδείξεις του κόστους που συνεπάγεται για το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein η κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής για δέματα μικρής αξίας.

Οι δυσκολίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τις δύο μεγαλύτερες αγορές της εταιρείας, έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στη χρηματιστηριακή της αξία, με τη μετοχή της να έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% από την έναρξη της διαπραγμάτευσής της.

Η Shein ανέφερε ότι η οικονομική αβεβαιότητα καθιστά τους καταναλωτές διεθνώς περισσότερο επιλεκτικούς στις αγορές τους. Πρόσθετες πιέσεις προκύπτουν από την αύξηση του κόστους που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και από την ενίσχυση της κανονιστικής εποπτείας.

«Υποστήκαμε το πλήγμα από την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής στην Ευρώπη, ενώ η αγορά των ΗΠΑ συνέχισε να ανακάμπτει και ο υπόλοιπος κόσμος διατήρησε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε συνέχιση της πτωτικής πορείας στην ευρωπαϊκή αγορά και κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Fable, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις της Shein κατέγραψαν ετήσια μείωση άνω του 20% τις περισσότερες εβδομάδες από τον Ιούλιο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Οι επιδόσεις της ήταν χειρότερες από εκείνες των περισσότερων μεγάλων ανταγωνιστών της στο διαδικτυακό λιανεμπόριο, με εξαίρεση την Temu, η οποία ανήκει στην PDD Holdings Inc.

Αυξάνει τις τιμές και αλλάζει τη στρατηγική της στην Ευρώπη

Αντιμέτωπη με τους νέους τελωνειακούς κανόνες, η Shein αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στην ευρωπαϊκή αγορά, επεκτείνοντας τις τοπικές υποδομές διεκπεραίωσης παραγγελιών, ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από τις απευθείας αποστολές προϊόντων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν πλέον περισσότερο από το 40% των παραδόσεών της στην Ευρώπη, με το ποσοστό να αναμένεται να προσεγγίσει το 50% μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η Shein προχώρησε σε αυξήσεις των τιμών των προϊόντων της στην Ευρώπη, επιχειρώντας να αντισταθμίσει το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τις νέες εισαγωγικές επιβαρύνσεις.

Εμπόδια αντιμετωπίζει, ωστόσο, και στην προσπάθειά της να επεκτείνει την παρουσία της στο φυσικό λιανεμπόριο. Τον Ιούνιο, το γαλλικό πολυκατάστημα BHV ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας του με τη Shein, μόλις επτά μήνες μετά τη λειτουργία του πρώτου μόνιμου καταστήματος της εταιρείας στο εμβληματικό πολυκατάστημα του Παρισιού.

Τα εγκαίνια είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς και επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ενώ αρκετές εμπορικές επωνυμίες αποχώρησαν από το BHV μετά τη σύναψη της συμφωνίας με τη Shein.

Ανησυχία για την αμερικανική αγορά

Προβληματισμό στους επενδυτές προκαλεί και η ασθενέστερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα έσοδα υποχώρησαν κατά 9%, παρά τη χαμηλότερη βάση σύγκρισης.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Jefferies, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αμερικανική αγορά, θεωρώντας ότι η πορεία της εταιρείας στις ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για τις μελλοντικές επιδόσεις της στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι κανονιστικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Shein συμφώνησε την Τρίτη να καταβάλει 100 εκατ. δολάρια για τη διευθέτηση καταγγελιών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) περί παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα, τους προμηθευτές και τις αξιολογήσεις των πελατών της.

Η FTC υποστήριξε ότι η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ανεπαρκή εξυπηρέτηση πελατών και παραπλανητικές πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης των προϊόντων και τις εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών της.

Η Shein αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της αμερικανικής Αρχής, γνωστοποιώντας, ωστόσο, ότι λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των διαδικασιών συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία.

Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο με αποτίμηση σημαντικά χαμηλότερη από τα περίπου 100 δισ. δολάρια στα οποία είχε αποτιμηθεί το 2022. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τους αυξανόμενους κανονιστικούς κινδύνους.

Όπως ανέφεραν οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Κάθριν Λιμ (Catherine Lim) και Τζέισον Ζου (Jason Zhu), η Shein «πρέπει ακόμη να αποδείξει ότι μπορεί να αναπτυχθεί και όχι απλώς να προστατεύει τα περιθώρια κέρδους της, καθώς τα εμπορικά εμπόδια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αυξάνουν το κόστος του διασυνοριακού επιχειρηματικού της μοντέλου».