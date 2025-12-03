Η πλευρά μας επιμένει στο πλαίσιο λύσης Δ. Δ. Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με το ψήφισμα του Σ.Α. Για τούτο στο κείμενο αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω, πότε ένα κράτος είναι ομοσπονδία και πότε δεν είναι ομοσπονδία. Δεν είμαι νομικός, ούτε συνταγματολόγος, αλλά σχημάτισα την άποψή μου, διαβάζοντας μερικά απλά πράγματα περί ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.

Η ομοσπονδία μπορεί να δημιουργηθεί με παρθενογένεση. Δύο υφιστάμενα κράτη δηλαδή ενώνονται για να σχηματίσουν την ομοσπονδία, της οποίας αποτελούν συνιστώντα κράτη. Αυτός ο σχηματισμός της ομοσπονδίας είναι απαράδεκτος για την Κύπρο. Στην περίπτωσή μας μόνο η Κ.Δ. υφίσταται. Θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ΔΔΟ και αυτή η ομοσπονδία θα αποτελείται από δυο συστατικά, όχι συνιστώντα κράτη, στα οποία θα εκχωρήσει κάποιες εξουσίες.

Ανεξάρτητα από τα όποια επίθετα συνοδεύουν τον όρο ομοσπονδία, θα πρέπει το ομόσπονδο κράτος να έχει μερικά χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητα και τα οποία καθορίζουν αν το κράτος είναι ομοσπονδία. Οι διεθνείς συνταγματολόγοι έχουν καθορίσει επτά χαρακτηριστικά, που καθορίζουν την ομοσπονδία. Αν έστω και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά απουσιάζει τότε το κράτος δεν είναι ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδία. Αποτελείται δηλαδή από υπάρχοντα κράτη, που συνεργάζονται ως συνιστώντα κράτη της συνομοσπονδίας, παραχωρώντας εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση της συνομοσπονδίας. Αυτή είναι η ομοσπονδία που μπορεί να αποδεχθεί η Τουρκία, που θα είναι στην ουσία συνομοσπονδία με δυο συνιστώντα κράτη, που προϋπάρχουν και τα οποία θα συνεργάζονται.

Τα επτά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κράτος που ονομάζεται Ομοσπονδία είναι τα πιο κάτω:

Η διεθνής προσωπικότητα, που ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση και που μόνο αυτή έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το κράτος και να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Η κεντρική κυβέρνηση διασφαλίζει την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ελευθεριών, περιλαμβανομένων των τριών βασικών ελευθεριών. Η κεντρική κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την άμυνα του κράτους. Η κεντρική κυβέρνηση χορηγεί την μία υπηκοότητα στους πολίτες του κράτους. Η κεντρική κυβέρνηση έχει την ευθύνη του νομίσματος της χώρας και της διατήρησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Η κεντρική κυβέρνηση επιβάλλει την ομοσπονδιακή φορολογία από την οποία προέρχονται τα εισοδήματά της. Η κεντρική κυβέρνηση έχει ευθύνη για τα ομοσπονδιακά όργανα του κράτους, όπως δικαστήρια, στρατό και ομοσπονδιακή αστυνομία.

Η περιγραφή που έχω καταγράψει πιο πάνω είναι στη διάθεση των ειδικών νομικών και συνταγματολόγων να την κρίνουν, να σημειώσουν αν έχω λάθη και να αποκαταστήσουν την έννοια της ομοσπονδίας. Αν όμως αυτά που αναφέρω είναι ορθά, τότε ο κάθε ένας αντιλαμβάνεται, ότι η λύση που διαπραγματεύονταν οι κ. Χριστόφιας και Αναστασιάδης, με τις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις που έκαμαν και που περιλήφθηκαν στο κεκτημένο των συνομιλιών, δεν είναι ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδία, τυλιγμένη με τον μανδύα της ομοσπονδίας. Και αυτό ο μανδύας θα διαρρηχθεί με τα πρώτα προβλήματα, που θα παρουσιαστούν. Και τότε την λύση δεν θα δώσουν οι συνταγματολόγοι, αλλά το δίκαιο του ισχυρού. Και οι διαχρονικοί πόντιοι πιλάτοι θα νίπτουν τα χείρας και δεν θα έχουν διάθεση να αναμιχθούν σε εσωτερικά προβλήματα του κράτους.

Και όταν τα δυο συνιστώντα ή ακόμα και συστατικά κράτη διαφωνήσουν, δεν θα υπάρχει Κ.Δ. να προσφύγει σε διεθνή βήματα. Θα είναι εκλιπούσα και θα αποτελεί το ένα από τα δυο κρατίδια.

Για να αντικαταστήσουμε την Κ.Δ. με μια Δ.Δ.Ο. στην οποία θα μετεξελιχθεί η Κ.Δ. πρέπει να την θεμελιώσουμε πάνω σε ισχυρά συνταγματικά θεμέλια, ώστε να καταστεί ένα κανονικό κράτος, που να μην διαλυθεί στο πρώτο φύσημα ισχυρού ανέμου. Και φυσικά για να είναι κανονικό ομόσπονδο κράτος δεν πρέπει να υπάρχουν σ΄ αυτό κατοχικά ή άλλα ξένα στρατεύματα και εγγυητικά δικαιώματα με δικαίωμα επεμβάσεως. Και πρέπει να έχει εγγυήσεις μόνο από το Σ.Α. και την Ε.Ε. της οποίας θα είναι πλήρες και ισότιμο μέλος. Ελπίζουμε, ότι η Ε.Ε. θα σεβαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν θα προσπαθήσει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό η Κ.Δ. να μετεξελιχθεί σε Δ.Δ.Ο και όχι να γίνει δημιουργία νέου κράτους με δυο συνιστώντα ιδρυτικά κρατίδια.