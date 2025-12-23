Πριν από αρκετές ημέρες έκανα την εξής ανάρτηση στο φατσοβιβλίο: «Συγκρίνετε χωρίς παρωπίδες: Οι Ισραηλινοί αποφάσισαν, έγιναν κράτος πολεμιστών και θα επιβιώσουν. Οι Έλληνες Κύπριοι δεν φακκούν πενιάν και θα τουρκέψουν».

Η αφορμή δόθηκε, ακόμα μια φορά, από το γειτονικό και φίλο Ισραήλ. Δεν θα εμπλακώ στη γνωστή αντιπαράθεση αν ο πόλεμος στη Γάζα ήταν δίκαιος ή άδικος ή αν γίνεται γενοκτονία ή όχι. Κανένας πόλεμος, σε όλη τη διαδρομή της Ιστορίας, δεν είναι δίκαιος όταν σκοτώνονται άνθρωποι, ξεριζώνονται, αφανίζονται.

«Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Στην ειρήνη, οι γιοι θάβουν τους πατεράδες τους. Στον πόλεμο, οι πατεράδες θάβουν τους γιους», έγραψε ο Ηρόδοτος.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, οι Ισραηλινοί έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αναρίθμητες αναρτήσεις, που αναφέρονται στην τρομοκρατική και σφαγιαστική επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου αλλά και σε πολλές πτυχές της ισραηλινής ζωής:

Στην υπεροχή και στην ισχύ του στρατού τους. Στις Ισραηλινές γυναίκες που υπηρετούν με ενθουσιασμό την θητεία τους. Σε νέους που διηγούνται τι νιώθουν κάθε φορά που ηχούν οι σειρήνες. Στους ομήρους των τρομοκρατών που θέλουν να ελευθερώσουν. Σε περιπολίες ένστολων και ένοπλων Ισραηλινών – ανδρών και γυναικών – σε πόλεις και δρόμους.

Κυρίως, ας προσεχθεί τούτο: Επιστράτευσαν πανέμορφες Ισραηλινές στρατιωτίνες, οι οποίες προβάλλουν τη στρατιωτική ζωή, απαντούν με επιχειρήματα στην αντι-ισραηλινή προπαγάνδα. Χορεύουν για να δείξουν ότι απολαμβάνουν τη θητεία τους. Και το σπουδαιότερο:

Κινητοποίησαν γνωστούς Ισραηλινούς ηθοποιούς – π.χ. Gal Gardot, η wonder woman – ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, θρησκευτικούς ηγέτες, πολιτικούς, τικ-τόκερ για να υπερασπιστούν την πολιτική της χώρας τους, με έντονη έμφαση στην ασφάλεια, στην εβραϊκή ταυτότητα, στην ιστορία τους, στη δημοκρατία τους και, περισσότερο, να διαμηνύσουν σε όλον τον κόσμο ότι:

Δεν θα υποκύψουν σε καμιά απειλή. Δεν θα παραδοθούν. Θα επιβιώσουν στην γη των πατέρων τους και δεν θα επιτρέψουν ποτέ ξανά και σε κανέναν να τους κάνει ολοκαύτωμα.

Είναι πραγματικά καταπληκτική και εντυπωσιακή η μιντιακή εκστρατεία που το Ισραήλ ξεκίνησε σε παγκόσμιο επίπεδο, για να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό. Να καταγγείλει όσους το αντιστρατεύονται και το πολεμούν.

Και να υπερτονίσει πόσο υπερήφανοι και αποφασιστικοί είναι οι Ισραηλινοί για το κράτος τους, τις ρίζες, τους αγώνες, τη θρησκεία και τις παραδόσεις τους. Και δεν θα τις χαρίσουν σε κανέναν, ούτε και θα επιτρέψουν σε κανέναν να τους προσβάλει ή να τους βλάψει. Το ίδιο γίνεται και μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ, το 1948, άρχισε μια συστηματική, μεθοδευμένη και επιστημονικά οργανωμένη προσπάθεια, ώστε ν’ αποκτήσει πρώτα δύναμη. Για τρεις λόγους.

>Πρώτον, οι Ισραηλινοί να μην υποστούν ποτέ ξανά ένα νέο ολοκαύτωμα.

>Δεύτερον, ασφάλεια έναντι οποιωνδήποτε απειλών απ’ οπουδήποτε και οποιουσδήποτε.

>Τρίτον, ν’ αντισταθούν στη μουσουλμανική και ισλαμική πλημμυρίδα, που δεν σταμάτησε ποτέ να οργανώνει τον αφανισμό του ισραηλινού κράτους, με επικεφαλής το σιιτικό Ιράν.

Με φωτισμένους, πατριώτες, οραματιστές και ικανούς ηγέτες, το Ισραήλ αναπτύχθηκε στρατιωτικά, οικονομικά (η πρώτη χώρα στον κόσμο σε start-up επιχειρήσεις), τεχνολογικά, κοινωνικά, αγροτικά, στην Υγεία, στην Παιδεία, στις Τέχνες, στα Γράμματα, κ.λπ.

Μερικοί λένε ότι, χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ και της εβραϊκής διασποράς, το Ισραήλ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Πρόκειται για επιπόλαια αντίληψη.

Αν οι Ισραηλινοί δεν φρόντιζαν ν’ αποκτήσουν δύναμη, τεχνολογία και συνακόλουθα οικονομική και αναπτυξιακή ισχύ με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ούτε οι ΗΠΑ ούτε άλλες χώρες θα τους ελάμβαναν υπόψη.

Τώρα, χωρίς παρωπίδες συγκρίνετε ρεαλιστικά όσα πολλά και εντυπωσιακά κάνουν οι Ισραηλινοί σε αντιδιαστολή προς το ανύπαρκτο, διαλυμένο και διεφθαρμένο κυπριακό κράτος και τους Έλληνες της Κύπρου.

Με πιάνει αβυθομέτρητη απελπισία μέχρι θανάτου, ασταμάτητη οργή και απερίγραπτος θυμός, διότι κι εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για τη δούλη πατρίδα μας. Έχουμε ικανότατο ανθρώπινο και επιστημονικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό προσωπικό.

Δεν αξιοποιείται εάν δεν έχει κομματικά διαπιστευτήρια. Η Τουρκία εισέβαλε στο νησί μας. Κατέχει το 37% ευρωπαϊκού εδάφους. Έχουμε τόσα πολλά θέματα για να υπερασπιστούμε τα δίκαια και τα δικαιώματά μας, τους ήρωες και τους αγνοουμένους μας. Να στιγματίσουμε την τουρκική κατοχή και τα εγκλήματα της Τουρκίας. Να οργανώσουμε την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό, αλλά….

Με μιαν ανεπαρκή, σπιθαμιαία και εξαρτημένη ηγεσία, με έναν προβατοποιημένο και αγελαίο λαό, που η μόνη έγνοια του είναι ο ππππαράς, ο αρχοντοχωριατισμός, η ξιπασιά, ο εγωισμός και η επίδειξη. Που θεωρεί μαγκιά την αποφυγή θητείας στην ΕΦ.

Που γλείφει τον Τούρκο κατακτητή, τον αιμοδοτεί ξεδιάντροπα και δεν έχει τσίπα ντροπής και αξιοπρέπειας. Που ανέχεται και ακόμα ψηφίζει επιτήδειους σπουδαρχίδες, που τον περιπαίζουν χοντρά. Που ντρέπεται να είναι υπερήφανος Έλληνας και επιμένει να φορέσει φέσι και να τουρκέψει, τι να περιμένει κανείς;

Η πρώην «πρώτη κυρία» Βασιλείου εξεμάνη επειδή σε αγώνα καλαθόσφαιρας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου εψάλη ο Εθνικός Ύμνος μας. Διερωτήθηκε, ως κλαυθμηρίζουσα Ιερεμιάς, πώς θα αντιδράσει ο κατοχικός Τατάρ.

Η κ. Βασιλείου αποτύπωσε μιαν άθλια, ραγιαδίστικη και τουρκοφοβική πολιτική νοοτροπία, που όλοι οι Πρόεδροι και η πλειοψηφία των πολιτικάντηδων εκφράζουν διαχρονικά και επέβαλαν ως πολιτική αντιμετώπιση του Τούρκου:

«Σκασμός, Έλληνες. Μη μιλάτε! Μην προκαλείτε τον Τούρκο εφέντη και θυμώσει. Μη χαλάτε το κλίμα των συνομιλιών. Να βρούμε μια λύση. Μη διαμαρτύρεστε για εισβολή, κατοχή, εποικισμό. Μη διεκδικείτε την ελευθερία σας. Μην απαιτείτε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες σας. Μη φωνάζετε για εγκλήματα του Αττίλα. Να είμαστε καλά παιδιά για να μας λυπηθούν οι ξένοι και οι Τούρκοι».

Οι Ισραηλινοί είναι ένας περήφανος λαός, που αντλεί δύναμη όχι μόνο από τη στρατιωτική υπεροπλία του, αλλά και από την Ιστορία, τις ρίζες και τις βιβλικές παραδόσεις του.

Οι Έλληνες της Κύπρου είναι ένας πλαδαρός, παραιτημένος, πολτοποιημένος, ηθικά και εθνικά, κόσμος, που ανέχεται να κοροϊδεύεται, να ξεφτιλίζεται, να ξεπουλιέται, να καραγκιοζοποιείται, να γελοιοποιείται από ηττημένα μυαλά και διεφθαρμένους πολιτικάντηδες χωρίς ν’ αντιδρά, ούτε και να επαναστατεί!

Σε αυτόν το Ελληνισμό, που είναι έτοιμος και πρόθυμος να βάλει τουρκικό φέσι, δεν του πρέπει ελευθεριά!