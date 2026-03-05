Ο υβριδικός πόλεμος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη σύγχρονη εθνική ασφάλεια. Συνδυάζει στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα όπως: παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις, οικονομική πίεση και πολιτική υπονόμευση. Όλα αυτά αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση ενός κράτους χωρίς την εκδήλωση ανοικτής σύγκρουσης. Κεντρικό χαρακτηριστικό του υβριδικού πολέμου είναι η ασάφεια γεγονός το οποίο αντιμετωπίσαμε πρόσφατα ως ΚΔ.

Η χρήση έμμεσων μεθόδων και μη κρατικών δρώντων δυσχεραίνει την απόδοση ευθύνης και περιορίζει την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μηχανισμών άμυνας. Στόχος δεν είναι η άμεση στρατιωτική επικράτηση, αλλά η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, της πολιτικής βούλησης και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου απαιτεί συνολική εθνική στρατηγική και όχι αποσπασματικές αντιδράσεις. Πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Ισχυροί και λειτουργικοί θεσμοί μειώνουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ψυχολογικού και πληροφοριακού πολέμου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του πληροφοριακού και ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η συστηματική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας κρίσιμων υποδομών, αποτελούν βασικούς πυλώνες εθνικής άμυνας στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, απαιτείται διακλαδική συνεργασία μεταξύ ενόπλων δυνάμεων, υπηρεσιών ασφαλείας και πολιτικών φορέων, καθώς και ενεργός συμμετοχή σε διεθνείς συμμαχίες. Η συλλογική ασφάλεια και η ανταλλαγή πληροφοριών ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητα έναντι υβριδικών απειλών.

Συμπερασματικά, ο υβριδικός πόλεμος δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά διαρκή συνθήκη του σύγχρονου στρατηγικού περιβάλλοντος. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό στρατιωτικής ετοιμότητας ,θεσμικής ισχύος, κοινωνικής συνοχής και τεχνολογικής υπεροχής. Σε μια εποχή όπου τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου καθίστανται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα, η εθνική ανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα στρατηγικής επιβίωσης. Είναι εδώ που η πολιτεία και κατ ́επέκταση οι πολιτικοί θεσμοί πρέπει να επικεντρωθούν ώστε, με ανάλογες ενέργειες να θωρακίσουν την ΚΔ.

Ταξίαρχος (ε.α.)