Με τη συμπλήρωση επτά χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου λειτουργεί ως θεμελιώδης υποδομή υποστήριξης της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τόπο. Η έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της έχει παρουσιάσει δυναμική και συστηματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τριάντα τριών και πλέον ετών λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη επιστημονική βιβλιοθήκη στην Κύπρο, με κάλυψη όλων των βασικών γνωστικών και επιστημονικών πεδίων.

Η έκταση και η θεματική ποικιλία των πληροφοριακών πηγών, σε συνδυασμό με τις προηγμένες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές της, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στη διεύρυνση των αναγνωστών της από κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης με ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης βιβλιοθηκών, τα οποία διευκολύνουν την αποδοτική, συνεχόμενη και αυτόνομη πρόσβαση σε έντυπο και ψηφιακό υλικό. Μέσω των υποδομών αυτών, η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την ακαδημαϊκή διδασκαλία, την ερευνητική δραστηριότητα και την παραγωγή νέας γνώσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση και ενίσχυση της κυπριακής κοινωνίας της πληροφορίας και της επιστήμης.

Ιστορική αναδρομή

Το 1989 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε ταυτόχρονα τη δημιουργία της και τη λειτουργία της το 1992. Παράλληλα με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών και φοιτητριών, στεγάστηκε αρχικά στους χώρους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου στη λεωφόρο Καλλιπόλεως, μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές για τις πρώτες Σχολές του νεοσύστατου ιδρύματος.

Η Βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας τη συλλογή έντυπων βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κατόρθωσε ταχύτατα και συστηματικά την επέκταση των συλλογών της σε όλα τα επιστημονικά πεδία διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδυάζοντας παράλληλα στοχευμένες αγορές και δωρεές. Η διαρκής αύξηση του όγκου και της θεματικής ποικιλίας των συλλογών της δημιούργησε την ανάγκη για πρόσθετους χώρους. Στη λεωφόρο Καλλιπόλεως ανεγέρθηκε νέα πτέρυγα για τη στέγαση της αυξανόμενης συλλογής έντυπων επιστημονικών περιοδικών, ενώ η συλλογή βιβλίων και περιοδικών αρχαιολογικού περιεχομένου μεταφέρθηκε στο διατηρητέο κτήριο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Επιπλέον, άλλες επιμέρους συλλογές, όπως η τουρκολογική, στεγάστηκαν σε διάσπαρτους ενοικιαζόμενους χώρους εντός της Λευκωσίας.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου Βιβλιοθήκης στη νέα Πανεπιστημιούπολη, όπου σταδιακά μεταφέρονταν Διοικητικές Υπηρεσίες και Σχολές του ιδρύματος. Η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» κατέστη δυνατή αρχικά μέσω της γενναιόδωρης χρηματικής δωρεάς της οικογένειας Στέλιου Ιωάννου, τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», και τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η αείμνηστη Έλλη Ιωάννου προσέφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ποσό ύψους €8.000.000 στη μνήμη του συζύγου της, Στέλιου Ιωάννου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και όλα τα έξοδα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το έργο σχεδιάστηκε από τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος ενσωμάτωσε στη μελέτη του την τοπογραφία και τα χρώματα του φυσικού τοπίου της περιοχής, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και λειτουργικά ολοκληρωμένο κτήριο Βιβλιοθήκης.

Το εμβληματικό κτήριο του ΚΠΒΣΤ

Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πυρήνα πληροφόρησης προς ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, προσβάσιμο τόσο στην πανεπιστημιακή όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.

Το κτήριο, συνολικού εμβαδού 15.700 τ.μ., αναπτύσσεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους. Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από έγχρωμη μεμβράνη, η οποία καλύπτει τα πρανή του τεχνητού λόφου, ενώ ένας εντυπωσιακός λευκός θόλος προσδίδει στο κτήριο τη χαρακτηριστική μορφολογική και αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Οι τρεις περιφερειακές πτέρυγες φιλοξενούν αμφιθέατρο, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια πολυμέσων, γραφεία προσωπικού, καθώς και άλλους χώρους λειτουργικότητας του κτηρίου, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη κτηριακή υποδομή υποστήριξης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πλούσια συλλογή

Με τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η Βιβλιοθήκη επέδειξε πλούσιο και σημαντικό έργο αναφορικά με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των συλλογών της. Κατά τα έτη 2018-2025, η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω συνδρομητικών συμφωνιών ξεπέρασε τις 800.000, ενώ η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω συνδρομητικών ή επιμέρους συμφωνιών ξεπέρασε τους 30.000 τίτλους. Η έντυπη συλλογή εμπλουτίστηκε με πάνω από 15.000 νέα βιβλία από αγορές και πέραν των 30.000 βιβλίων από δωρεές, ξεπερνώντας τους 300.000 τίτλους βιβλίων και τα 20.000 ανάτυπα και πολυμέσα, ενώ οι έντυποι τόμοι/τεύχη περιοδικών ξεπέρασαν τις 100.000. Επιπλέον η Βιβλιοθήκη ανταποκρίθηκε σε ποικίλα αιτήματα ενίσχυσης άλλων βιβλιοθηκών, ιδρυμάτων και φορέων, δωρίζοντας πολλαπλά αντίτυπα βιβλίων και περιοδικών.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης προώθησης της Ανοικτής Επιστήμης, η Βιβλιοθήκη προώθησε συμφωνίες μετασχηματισμού με εκδότες ηλεκτρονικού επιστημονικού περιεχομένου, βάσει των οποίων παρέχεται στους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης με πλήρη απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί και ιδιώτες, κάτοχοι αξιόλογου υλικού να της εμπιστευθούν τις πολύτιμες, τόσο σε ερευνητική όσο και σε συναισθηματική αξία, συλλογές και αρχεία τους. Σημαντικότερη υπήρξε η δωρεά της Βιβλιοθήκης Γεώργιου & Μαρκησίας Λαγανά που πραγματοποιήθηκε το 2021 και αριθμεί περίπου 2.300 βιβλία με έτος έκδοσης 1483-1950 και περίπου 3.500 βιβλία με έτος έκδοσης 1950-2020, με κυρίως ιστορική και ευρύτερα ανθρωπιστική θεματολογία. Για την ανάδειξη της Βιβλιοθήκης Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες παρουσιάσεις και εκθέσεις παλαιών και σπάνιων εκδόσεων από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων ιδρυμάτων, καθώς και από ομάδες ερευνητών/συνεργατών του ιδρύματος στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Προηγμένη τεχνολογία

Στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης εγκαταστάθηκε η τεχνολογία RFID για την κυκλοφορία και τον εντοπισμό βιβλίων. Εγκαταστάθηκαν μηχανήματα αυτόματου δανεισμού και επιστροφής βιβλίων, καθώς και σύστημα ενοικίασης φωριαμών (lockers). Δημιουργήθηκε σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης για τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης, καθώς και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile app) με σκοπό τον εντοπισμό των βιβλίων στα ράφια (UCY Book Tracer). Επίσης δημιουργήθηκε σύστημα εισόδου με τη χρήση QRcode για επισκέπτες σύντομης διάρκειας (μη μέλη) της Βιβλιοθήκης.

Η ιστοσελίδα και τα δύο αποθετήρια της Βιβλιοθήκης αναβαθμίστηκαν, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το λογισμικό για αποτροπή λογοκλοπής TurnItIn με αντίστοιχη εκπαίδευση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αξιοποιήθηκαν προγράμματα ταυτοποίησης στοιχείων για ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, κ.ά.

Με στόχο την υποστήριξη και την παροχή λογισμικού σε συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες, η Βιβλιοθήκη προχώρησε στην εγκατάσταση και διαχείριση του λογισμικού βιβλιοθηκών Koha, καθώς και την καθοδήγησή τους για την οργάνωση των συλλογών τους.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου υπήρξε πρωτοπόρα σε θέματα ψηφιοποίησης, αναπτύσσοντας από πολύ νωρίς Εργαστήριο Ψηφιοποίησης, υπεύθυνο για την παραλαβή και ψηφιοποίηση πολύτιμων αρχειακών συλλογών σημαντικών προσωπικοτήτων από την Κύπρο και την Ελλάδα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξή τους. Μέχρι σήμερα ψηφιοποιήθηκαν περίπου τρία εκατομμύρια τεκμήρια (περιοδικά, βιβλία, φωτογραφίες, βίντεο, κ.ά.). Με σκοπό τη συντήρηση και προστασία του αρχειακού υλικού και των παλαιών και σπάνιων έντυπων συλλογών της, εγκαταστάθηκε στο νέο κτήριο σύγχρονο σύστημα απεντόμωσης και προληπτικής συντήρησης.

Το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων αποτελεί από το 2009 Εθνικό Κόμβο Ανοικτής Επιστήμης με συμβολή στη δημιουργία και υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης σε εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο, καθώς και στην ανάδειξη πτυχών της Ανοικτής Επιστήμης μέσα από εκπαιδευτικές και άλλες ενημερωτικές δράσεις. Ακόμη, φρόντισε για τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών υποδομών του αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως παρουσιάζεται από τις αρχειακές συλλογές, καθώς και του αποθετηρίου ΓΝΩΣΙΣ, για ανάδειξη της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Με την έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο νέο κτήριο και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών υποδομών, επανασχεδιάστηκαν οι υπηρεσίες δανεισμού και εξυπηρέτησης των χρηστών. Αναπτύχθηκαν προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας, διαδικασίες κυκλοφορίας υλικού, διοργανώσεις εκδηλώσεων και άλλεςδιεργασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις με την αξιοποίηση σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων, επιτρέποντας πλέον τον αυτοματοποιημένο δανεισμό, την ανανέωση και την επιστροφή βιβλίων, τόσο μέσω σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης εντός κάθε ορόφου της Βιβλιοθήκης, όσο και μέσω εξωτερικών σημείων επιστροφής, διαθέσιμα καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Η πρόσβαση των μελών στη Βιβλιοθήκη γίνεται με τη χρήση της πανεπιστημιακής κάρτας ή της κάρτας βιβλιοθήκης, η οποία εξασφαλίζει δικαίωμα επί τόπου χρήσης των συλλογών της στα αναγνωστήρια, καθώς και στη χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων. Το 24/7 αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, δυναμικότητας 100 θέσεων, λειτουργεί καθημερινά, ολόχρονα, ακόμα και στις αργίες, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη δυνατότητα για μελέτη.

Το εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό κτήριο προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών, και η Βιβλιοθήκη δέχεται καθημερινά αιτήσεις για οργανωμένες ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, μαθητών και επισήμων προσκεκλημένων του Πανεπιστημίου. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται είτε από εξειδικευμένο προσωπικό είτε από εκπαιδευμένους φοιτήτριες/τές πρεσβευτές, ενώ έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για αυτόνομη εικονική ξενάγηση, διαθέσιμη τόσο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης όσο και σε οθόνη αφής στην είσοδο του κτηρίου.

Οι ημερήσιοι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν στη Βιβλιοθήκη μέσω προσωρινού προσωπικού κωδικού QR, ο οποίος εκδίδεται από την οθόνη αφής και παρέχει περιορισμένη χρονικά πρόσβαση, χωρίς χρέωση αλλά χωρίς επιπλέον δικαιώματα. Για την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα όπως ωράριο, πληροφορίες για προγράμματα, συλλογές και υπηρεσίες, λειτουργεί κέντρο τηλεφωνικών κλήσεων.

Στο πλαίσιο της αποστολής της για προαγωγή της Πληροφοριακής Παιδείας, η Βιβλιοθήκη προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Εξωστρέφεια

Η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκά Τμήματα και φορείς, όπως το Europe Direct Λευκωσίας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της συμμετοχικής μάθησης. Σημαντικό μέρος του έργου της αποτελούν θεσμοθετημένες πλέον ποιοτικές δράσεις, όπως η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, η Ημέρα της Ευρώπης και η Ημέρα των Ευρωπαίων Συγγραφέων, οι οποίες ενισχύουν το ευρωπαϊκό και διεθνές χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης και συμβάλλουν στην καλλιέργεια λογοτεχνικής κουλτούρας, εντός και εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού της προσανατολισμού και της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης, λειτουργεί επίσης το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί οργανικό τμήμα της Βιβλιοθήκης, στεγαζόμενο στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Αποστολή του είναι η παροχή έγκυρης, συστηματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης για ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεσμικό της πλαίσιο, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της. Ως μέλος του δικτύου των European Documentation Centres της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΚΕΤ διασφαλίζει την ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων επίσημων εκδόσεων, ετήσιων εκθέσεων, περιοδικών, στατιστικών και οικονομικών δεδομένων. Παράλληλα, παρέχει ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα, ευκαιρίες χρηματοδότησης, σπουδές, εργασία και κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναπτύσσει εκπαιδευτικές και δράσεις, όπως διαλέξεις, ημερίδες και ανοικτούς διαλόγους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάχυση της ευρωπαϊκής πληροφόρησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής αποστολής της Βιβλιοθήκης.

Εξίσου σημαντικό υπήρξε και το κοινωνικό έργο της Βιβλιοθήκης. Δράσεις όπως η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς, η ετήσια φιλανθρωπική συλλογή βιβλίων και ειδών γραφικής ύλης για παιδιά και νέους, καθώς και η πρωτοβουλία «Δώρισε ένα Βιβλίο, Φώτισε ένα Χαμόγελο», αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του ιδρύματος και ενισχύουν την έννοια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Παιδικό Τμήμα

Με τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», λήφθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί Παιδικό Τμήμα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τα βιβλία και τις βιβλιοθήκες, καθώς και την καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση και την αναζήτηση της γνώσης. Η συλλογή πλησιάζει τις 7.000 βιβλία, στην πλειοψηφία τους στην ελληνική γλώσσα, αλλά και όχι μόνον, καθώς και αριθμό οπτικοακουστικών μέσων. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα αποκτήματα μέσω αγορών και δωρεών. Το υλικό είναι αναζητήσιμο στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης ενώ τα βιβλία είναι ομαδοποιημένα στα ράφια κατά προτεινόμενες αδρές ηλικιακές ομάδες και θεματικές κατηγορίες.

Όραμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το Παιδικό Τμήμα να αποτελέσει έναν ασφαλές, φιλόξενο αλλά και δημιουργικό χώρο έτσι ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο, να εξοικειωθούν με τη χρήση του αλλά και να το αξιοποιούν ως πηγή μάθησης, ανάπτυξης, εξέλιξης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της φαντασίας και της κριτικής τους σκέψης.

Ταυτόχρονα, το Παιδικό Τμήμα επιδιώκει να εκπαιδεύσει γονείς, εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόμους για την σημασία της αλληλεπίδρασης και της επαφής του παιδιού με το βιβλίο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων πραγματοποιούνται δράσεις, και φιλοξενούνται σχολικές εκπαιδευτικές επισκέψεις. Διενεργούνται δράσεις δραματοποιημένης αφήγησης παραμυθιών, ανάγνωση/παρουσίαση παιδικών βιβλίων από συγγραφείς, δημιουργικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, κ.ά.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου αισιοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί θεμέλιο λίθο της ακαδημαϊκής αριστείας και της κοινωνικής προόδου, αναδεικνύοντας τη γνώση, όχι απλώς ως συλλογή πληροφοριών, αλλά ως ζωντανό εργαλείο και γέφυρα που ενώνει την επιστήμη με την κοινωνία.

Η συνεχής αξιοποίησή της από την κοινωνία, καθώς και η εξελικτική της πορεία επιβεβαιώνει ότι η αληθινή δύναμη της γνώσης δεν μετριέται μόνο σε συλλογές, αριθμούς και εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα, αλλά στη δυνατότητα να διαπλάθει ανθρώπους, πολίτες και ολόκληρη την κοινωνία.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συνεχίζει να χτίζει αυτή τη γέφυρα, ενισχύοντας την αριστεία και φωτίζοντας το δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον, βασισμένο στη γνώση, στην μόρφωση, στην καινοτομία και στην κοινωνική προσφορά.

Έλενα Διομήδη – Παρπούνα, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

Μικαέλλα Χαραλάμπους, Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου, Επικεφαλής της ομάδα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Νάσια Χαραλάμπους, Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου, Επικεφαλής της ομάδας Προώθησης, Προβολής, Τύπου και Επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Κύπρου