Στον πάτο της ΕΕ η Κύπρος στην προστασία των ΑμεΑ – «Το κόστος φθάνει τις €3.000 και το κράτος δίνει στην καλύτερη περίπτωση €1.100» ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαριλένα Παναγή