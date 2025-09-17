Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να υπερασπιστεί στο Τόκιο τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, παραδίδοντας το στέμμα του παγκόσμιου πρωταθλητή στον Ιταλό Ματέο Φουρλάνι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στην Ιαπωνία με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στον τελικό, όπου δεν μπόρεσε να αποδώσει όπως θα ήθελε. Ο ίδιος απέδωσε την κακή του εμφάνιση στην υπερβολική ένταση που έβαλε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κάτι που του προκάλεσε κράμπες μέσα στον αγώνα.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε στη μικτή ζώνη.

Και πρόσθεσε: «Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».

