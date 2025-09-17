Άτυχος στάθηκε ο σπουδαίος Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλους στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, καθώς αποκλείστηκε λόγω τραυματισμού.

Ο Μίλτος Τεντόγλου φάνηκε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του.

Ο Έλληνας άλτης και ολυμπιονίκης του Παρισιού ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα την ώρα που έτρεχε για να κάνει το 2ο άλμα του.

Τελικά, ο Τεντόγλου το έβγαλε άκυρο, χωρίς να κάνει άλμα, ενώ η κάμερα τον αποθανάτισε να κάνει μαλάξεις και διατάσεις στο σημείο που ένιωσε τις ενοχλήσεις.