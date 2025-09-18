Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που συνοδεύουν την οικογένεια Αντετοκούνμπο βρίσκεται ο μεγαλύτερος αδερφός, Φράνσις, ο οποίος επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική πορεία στη ζωή του.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο γεννήθηκε το 1988 στη Νιγηρία και είναι ο πρωτότοκος της οικογένειας. Δεν ακολούθησε το μπάσκετ, αλλά ξεκίνησε από μικρός ως ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί σε πρωταθλήματα στη Νιγηρία και την Ελλάδα, όπως το 2018 με τη Σπάρτη. Ωστόσο, η μεγάλη του αγάπη αποδείχθηκε η μουσική. Με καλλιτεχνικό όνομα Ofili, κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2020 με τίτλο Shekosi και συνεχίζει μέχρι σήμερα καριέρα με εμφανίσεις κυρίως στην Αφρική.

Μεγάλωσε στο Λάγος με τους παππούδες του, καθώς οι γονείς του είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα πριν τη γέννηση του Γιάννη. Σε συνέντευξή του έχει περιγράψει πόσο δύσκολη ήταν η πολυετής απόσταση από την οικογένεια, καθώς χρειάστηκαν 29 χρόνια για να καταφέρει να ζήσει ξανά μαζί τους στην Ελλάδα. «Ήταν το όνειρό μου να ζήσω με την οικογένειά μου, αλλά ήταν δύσκολο να με φέρουν στην Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μεγάλωσε με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, καθώς οι παππούδες του ήταν συνταξιούχοι δάσκαλοι, και χρειάστηκε στήριξη συγγενών για να ολοκληρώσει το σχολείο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Λάγος, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή του πορεία με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Σε δηλώσεις του για τον Γιάννη, τόνισε ότι ο αδερφός του «παραμένει απλός άνθρωπος, προσηλωμένος στην οικογένεια», ενώ πρόσθεσε: «Ο αδελφός μου λέει ότι αισθάνεται Έλληνας και αυτό πρέπει να κρατήσετε. Αφήστε τι λέει ο κόσμος».

Η ιστορία του Φράνσις, που έζησε την παιδική του ηλικία μακριά από τα υπόλοιπα αδέλφια και επέλεξε τη μουσική αντί του μπάσκετ, συμπληρώνει την πολυδιάστατη πορεία των AntetokounBros, αποδεικνύοντας ότι ο καθένας χαράζει το δικό του μονοπάτι.

athletiko.gr