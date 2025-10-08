Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει αποφασισμένος να παρατείνει τη λαμπρή του καριέρα, αποδεικνύοντας ότι η απόσυρση δεν είναι ακόμη στα σχέδιά του. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 40 του χρόνια, τιμήθηκε την Τρίτη (7/10) με το βραβείο Prestige στο πορτογαλικό ποδοσφαιρικό γκαλά και ξεκαθάρισε πως παραμένει ενεργός και φιλόδοξος.

