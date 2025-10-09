Με την αυτοπεποίθηση που «γέννησαν» οι εμφανίσεις απέναντι σε Αυστρία (0-1) και Ρουμανία (2-2), η Κύπρος επιστρέφει στη δράση με στόχο να δώσει συνέχεια στην ανοδική της πορεία. Στο «ΑΕΚ Αρένα», φιλοξενεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επιδιώκοντας όχι απλώς μια καλή παρουσία, αλλά βαθμολογικό κέρδος. Δύσκολη και κρίσιμη έξοδος για την Ελλάδα. Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει τη Σκωτία για τον 7ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ στο «Hampden Park».

