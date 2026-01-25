Με «ατσάλινη» άμυνα και τρομερά «γαλανόλευκα» μπλοκ, με κέρβερο τον MVP Ζερδεβά και πολυφωνία στην επίθεση, η Ελλάδα διέλυσε με 10-4 την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό!

Η τρίτη προσπάθεια ήταν και η πιο τυχερή για την Εθνική Πόλο Ανδρών της Ελλάδας! Μετά την τέταρτη θέση που κατέλαβε σε Φλωρεντία και Βελιγράδι το 1999 και το 2016 αντίστοιχα, η Ελλάδα κατάφερε στην τρίτη συμμετοχή της σε μικρό τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο και το πρώτο της ιστορίας της στη διοργάνωση!

