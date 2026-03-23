Για την απόφαση του Ρομάν Ντουμπόφ να αποχωρήσει από τον διοικητικό θώκο της ομάδας, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC.

Σε δηλώσεις του στον Super Sport FM, o Χριστόφορος Ματθαίου, ανέφερε ότι, «για να είμαι ξεκάθαρος δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να καταλάβουμε το σκεπτικό. Είναι πολύ νωρίς. Είδατε την ανακοίνωση και είναι ξεκάθαρη. Από τα λεγόμενά του κ. Ντουμπόφ, είναι τελεσίδικη. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του και να καταλάβω. Δεν νομίζω πως είναι μόνο το επεισόδιο, αλλά αυτή είναι η απόφασή του. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα βοηθήσει την ομάδα».

