Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου είπαν τα μέλη της οικογένειάς του στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συγκινεί στον επικήδειο λόγο του.

Συγκεκριμένα, τα ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε πως: «Ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου έδωσαν το παρών άνθρωποι του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα οι Νίκος Σαββίδης, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Παντελής Κωνσταντινίδης.