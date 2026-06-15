Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση με αφορμή την παραμονή του Κωνσταντίνου Λαΐφη, επιλέγοντας να σταθεί στη στάση των δύο ομάδων που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του.

Ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων συνεχάρη τις διοικήσεις τους για τον σεβασμό που επέδειξαν προς τον ΑΠΟΕΛ και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως τέτοιες πρακτικές ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και συμβάλλουν στην πρόοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

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