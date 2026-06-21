Το φετινό Μουντιάλ έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Για πρώτη φορά στην ιστορία, συμμετέχουν 48 ομάδες, θα διεξαχθούν 104 αναμετρήσεις και θα διαρκέσει 40 ημέρες.

Μέσα στις αρκετές καινοτομίες της διοργάνωσης, έχουν παρατηρηθεί αρκετές λεπτομέρειες στις φανέλες ορισμένων ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, οι Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και Χάμες Ροντρίγκες, έχουν την στάμπα του «Χρυσού Παπουτσιού» στις εμφανίσεις τους, καθώς το έχουν κατακτήσει σε προηγούμενα Μουντιάλ.

Το ίδιο ισχύει και με τους τερματοφύλακες. Οι Εμιλιάνο Μαρτίνες, Τιμπό Κουρτουά και Μάνουελ Νόιερ, έχουν το σήμα του «Χρυσού Γαντιού» στις φανέλες τους, έχοντας κερδίσει το βραβείο σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Εκείνο που έχει προξενήσει απορία σε αρκετούς φιλάθλους διαχρονικά, όχι μόνο στο φετινό Μουντιάλ, είναι το γεγονός ότι η Γερμανία φοράει άσπρη φανέλα, με μαύρες, κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις, ενώ το άσπρο δεν υπάρχει στη σημαία της, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα χρώματα στην εμφάνισή της.

Είθισται άλλωστε, οι εθνικές ομάδες να φορούν χρώματα που υπάρχουν στη σημαία τους. Για τη σπάνια συνθήκη της Γερμανίας όμως, υπάρχει εξήγηση.

Ο λόγος για τον οποίο η εμφάνιση της είναι λευκή, αφορά στο παρελθόν της χώρας. Από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1871 κι έπειτα, το ισχυρότερο γερμανικό κρατίδιο ήταν η Πρωσία.

Τα χρώματά της, ήταν το λευκό και το μαύρο. Το 1900 όταν ιδρύθηκε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ακολούθησε τα πρότυπα της Πρωσίας στην εμφάνιση, με λευκή φανέλα και μαύρο σορτς.

Ακόμα και μετά τη διάλυση του ισχυρότερού της κρατιδίου, η Γερμανία διατήρησε την ίδια εμφάνιση, με την οποία μάλιστα είχε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, κατακτώντας τέσσερα Μουντιάλ και τρία Euro.

Με το πέρασμα των χρόνων, προστέθηκαν οι κόκκινες, μαύρες και χρυσές αποχρώσεις στη φανέλα της, αλλά το λευκό παρέμεινε σταθερό, αποτελώντας σήμα κατατεθέν της Γερμανίας και συμβολίζοντας ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της.

athletiko.gr