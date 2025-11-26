Η Kia ανακοίνωσε ότι το πλήρως ηλεκτρικό PV5 κατέκτησε τον τίτλο «Διεθνές Van της Χρονιάς 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρωτιά τόσο για τη μάρκα όσο και για την Κορεάτικη αυτοβιομηχανία. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στη SOLUTRANS 2025 στη Λυών, έπειτα από ομόφωνη απόφαση 26 ειδικών δημοσιογράφων του κλάδου των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το IVOTY, θεσμός που ξεκίνησε το 1992, αναγνωρίζει μοντέλα που ενισχύουν ουσιαστικά την παραγωγικότητα και την πρόοδο της κατηγορίας ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV). Το Kia PV5 ξεχώρισε για την τεχνολογική του καινοτομία, την αποδοτικότητα και τη συμβολή του στην πρακτική καθημερινή χρήση.

Το PV5 είναι το πρώτο ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα της Kia και το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV). Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) και προσφέρει αυτονομία έως 416 km, γρήγορη φόρτιση 10–80% σε περίπου 30 λεπτά και ωφέλιμο φορτίο έως 790 kg. Διαθέτει επίσης ευέλικτη αρχιτεκτονική αμαξώματος που επιτρέπει πολλαπλές διαμορφώσεις (cargo, επιβατικό, modules μετατροπών). Το PV5 έχει επίσης κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™ για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διένυσε ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», φτάνοντας τα 693,38 km.

Στο εσωτερικό, το PV5 ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως AI assistant, λύσεις διαχείρισης στόλου και marketplace εφαρμογών, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ευκολία συντήρησης και στην επιχειρησιακή απόδοση. Η ασφάλεια ενισχύεται μέσω υψηλής αντοχής υλικών, προστασίας μπαταρίας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού όπως Surround View Monitoring και Lane Keeping Assist.

Οι επικεφαλής της Kia τόνισαν ότι η διάκριση του PV5 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση και τη μετάβαση προς έξυπνες, βιώσιμες λύσεις κινητικότητας για επαγγελματίες. Το PV5 είναι ήδη διαθέσιμο στην Ευρώπη σε εκδόσεις Cargo Long και Passenger, ενώ από το 2026 θα προστεθούν νέες εκδόσεις όπως Chassis Cab, Cargo Standard και High Roof, καθώς και μεγαλύτερα PBV μοντέλα όπως τα PV7 και PV9.

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις και στο www.kia.com.cy